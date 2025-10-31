Việt Nam - Mỹ cam kết tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định hai nước tiếp tục cam kết mạnh mẽ, mở rộng hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Sáng 31/10, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Chiến tranh Mỹ và Bộ Ngoại giao Mỹ ký bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng, cho biết văn kiện này hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hợp tác quốc phòng Việt - Mỹ.

Ông nhấn mạnh việc ký kết diễn ra vào thời điểm đặc biệt, khi hai nước kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao và trước chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ dự kiến đầu tháng 11.

Thời gian qua, Việt Nam và Mỹ đã phối hợp chặt chẽ, đạt nhiều kết quả trong khắc phục hậu quả chiến tranh: xử lý dioxin tại các sân bay Đà Nẵng, Biên Hòa; hỗ trợ cải thiện chất lượng sống cho nạn nhân chất độc da cam tại 6 tỉnh bị phun rải nặng; trao trả hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Đại sứ Mỹ Marc Knapper ký kết bản ghi nhớ ngày 31/10. Ảnh: Giang Huy

Đại sứ Mỹ Marc Knapper bày tỏ vui mừng trước cam kết mạnh mẽ của hai nước, cho rằng đây là nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương trong giai đoạn mới. Ông nói năm 2025 là cột mốc đặc biệt, kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao, là dịp để hai bên nhìn lại những thành tựu đạt được và củng cố hợp tác nhân đạo giữa hai nước.

"Đây là cơ hội để tái khẳng định tinh thần hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh và mong muốn cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới", Đại sứ Mỹ nói.

Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết bản ghi nhớ được xây dựng trên cơ sở các cam kết trong Tuyên bố chung năm 2023 về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Mỹ lên Đối tác chiến lược toàn diện; Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng ký năm 2024; và bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bộ quốc phòng ký năm 2011, cập nhật năm 2022.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Giang Huy

Theo nội dung ký kết, Việt Nam và Mỹ cam kết tiếp tục hợp tác khắc phục ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh; cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các địa phương bị phun rải nặng chất da cam; xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa; hỗ trợ tìm kiếm, quy tập và định danh hài cốt liệt sĩ Việt Nam; đồng thời duy trì hợp tác toàn diện trong tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích tại Việt Nam.

Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo và các chương trình truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực nhân đạo này.

Sơn Hà