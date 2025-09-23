Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới sắp đến Việt Nam

Ông Daren Tang, Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) sẽ tới thăm Việt Nam theo lời mời của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong hai ngày 25-26/9, ông Daren Tang sẽ có nhiều hoạt động nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Trọng tâm là cuộc hội đàm với Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng để trao đổi về xu hướng toàn cầu, định hướng phát triển của Việt Nam và ký kết bản ghi nhớ hợp tác toàn diện về sở hữu trí tuệ.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, bản ghi nhớ sẽ là cột mốc mới, bao trùm từ xây dựng chính sách, đào tạo nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp đến tăng cường năng lực. Thỏa thuận cũng nhấn mạnh vai trò định hướng của Bộ trong bối cảnh thế giới dịch chuyển từ bảo hộ quyền sang thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới Daren Tang. Ảnh: WIPO

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Daren Tang sẽ tham dự Hội thảo công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu - GII 2025, cung cấp thông tin về kết quả xếp hạng và triển vọng của Việt Nam.

Tổng giám đốc WIPO cũng sẽ làm việc với lãnh đạo và cán bộ Cục Sở hữu trí tuệ, thăm Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông để đối thoại với sinh viên về vai trò của tài sản trí tuệ trong kiến tạo hệ sinh thái đổi mới.

Việt Nam hiện xếp thứ 44/139 nền kinh tế, theo Báo cáo Chỉ số GII 2025 do WIPO công bố tuần trước, trong đó, ba chỉ số thành phần gồm Nhập khẩu công nghệ cao, Xuất khẩu công nghệ cao và Xuất khẩu hàng hóa sáng tạo đứng đầu thế giới.

Theo WIPO, Việt Nam là một trong 9 quốc gia thu nhập trung bình có tốc độ cải thiện thứ hạng nhanh nhất từ năm 2013. Việt Nam cùng Ấn Độ cũng là hai quốc gia duy trì kết quả đổi mới sáng tạo vượt mức phát triển trong 15 năm liên tiếp. Trong giai đoạn 2014-2024, Việt Nam nằm trong nhóm ba nước có tốc độ tăng trưởng năng suất lao động nhanh nhất, cùng với Trung Quốc và Ethiopia.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho hay, những chuyển biến tích cực về khoa học công nghệ từ cuối năm 2024 trở đi chưa được WIPO phản ánh trong kỳ đánh giá này, hứa hẹn thứ hạng của Việt Nam sẽ còn cải thiện.

Trọng Đạt