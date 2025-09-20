CT Group và Airbility thử nghiệm bay UAV tại Hàn Quốc

CT UAV, công ty thành viên CT Group (Việt Nam), và Airbility (Hàn Quốc) thực hiện chuyến bay thử nghiệm nguyên mẫu UAV tại sân bay Boryeong.

Đây là sân bay thử nghiệm được chính phủ Hàn Quốc tài trợ để phát triển phương tiện bay không người lái (UAV) và phương tiện di chuyển hàng không đô thị (UAM).

CT UAV và Airbility trong chuyến bay thử nghiệm tại Hàn Quốc. Ảnh: CT UAV

Thiết bị thử nghiệm là hai nguyên mẫu UAV do Airbility thiết kế. Chuyến bay diễn ra ngày 18/9 nhằm đánh giá thiết bị, chốt phương án kỹ thuật, bước tiếp theo của kế hoạch sản xuất 5.000 UAV vận tải hạng nặng theo hình thức OEM, theo thỏa thuận ghi nhớ giữa Airbility và CT UAV hồi tháng 8.

Đại diện CT UAV cho biết máy bay cất cánh thẳng đứng, sau đó động cơ chuyển hướng để bay bằng, đạt tốc độ 160 km/h, lượn quanh rồi hạ cánh xuống đường băng. Chuyến đầu tiên sử dụng mẫu thu nhỏ 1/3 UAV AB-U4 và chuyến thứ hai với mẫu chính thức AB-U60, có tổng trọng lượng cất cánh 60 kg.

UAV AB-U60 sẽ tiếp tục được thử nghiệm trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, đảm bảo đủ số giờ bay và tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi sản xuất đại trà. Hai bên cũng lên kế hoạch nghiên cứu các mẫu UAV tải trọng từ 300 đến 600 kg theo chuẩn FAA (Mỹ).

Các chuyên gia của CT UAV và Airbility bên nguyên mẫu UAV thử nghiệm. Ảnh: CT UAV

Airbility - đối tác của CT UAV - là công ty hàng không Hàn Quốc. Nhà đồng sáng lập kiêm CEO Taekyu Reu có hơn 40 năm kinh nghiệm và từng tham gia thiết kế máy bay huấn luyện KT-1, T-50, KFX và radar AESA đầu tiên của Hàn Quốc. Trong khi đó, nhà đồng sáng lập Jinmo Lee từng là kỹ sư nghiên cứu tại Hyundai và MIT (Mỹ), còn CTO Hyunsoon Kim dẫn dắt nhiều dự án phát triển máy bay tại Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc (ADD) và COO Minyoung Ahn từng công tác tại LG Electronics và Silicon Valley.

CT Group thành lập năm 1992, khởi đầu từ thương mại, sản xuất, bất động sản, trước khi mở rộng sang lĩnh vực công nghệ cao. Doanh nghiệp cho biết đã nghiên cứu UAV từ năm 2016, có 5 nhà máy UAV và đang chuẩn bị xây dựng Trung tâm không gian tại TP HCM.

Hồi tháng 8, CT Group ký biên bản ghi nhớ xuất khẩu 5.000 UAV hạng nặng sang Hàn Quốc, với tải trọng từ 60 đến 300 kg, do Airbility thiết kế, CT UAV sản xuất. Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group, cho rằng sự hoài nghi về thương vụ là điều dễ hiểu. "Đây là lần đầu chúng tôi xuất khẩu máy bay không người lái, nên nhiều người chưa tin tưởng. Nhưng khi những đơn hàng đầu tiên được chuyển đi, suy nghĩ ấy sẽ dần biến mất", ông nói.

Trọng Đạt