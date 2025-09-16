Việt Nam đứng đầu thế giới về xuất khẩu hàng hóa sáng tạo

Nhập khẩu công nghệ cao, xuất khẩu công nghệ cao và hàng hóa sáng tạo là ba chỉ số Việt Nam đứng đầu thế giới trong báo cáo GII năm nay.

Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index - GII) được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố lúc 15h30 (20h30 giờ Hà Nội). GII là công cụ uy tín, phản ánh năng lực đổi mới sáng tạo, mức độ phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ của mỗi quốc gia, đồng thời giúp chỉ ra điểm mạnh và hạn chế trong quá trình phát triển.

Năm nay, Việt Nam xếp hạng 44 trong số 139 quốc gia và nền kinh tế, giữ nguyên vị trí so với năm 2024. Tuy nhiên, năm nay, số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ nằm trong danh mục khảo sát tăng từ 133 lên 139.

Việt Nam có nhóm chỉ số đầu vào đổi mới sáng tạo tăng ba bậc, từ 53 lên 50, nhờ cải thiện ở các trụ cột thể chế, trình độ phát triển thị trường và doanh nghiệp.

Ngược lại, đầu ra đổi mới sáng tạo giảm một bậc, từ 36 xuống 37, nhưng vẫn cao hơn đầu vào, phản ánh khả năng chuyển đổi hiệu quả nguồn lực thành sản phẩm tri thức, công nghệ và sáng tạo.

Robot hình người VinMotion do Việt Nam phát triển. Ảnh: Trần Quỳnh

Với điểm số 37,1, Việt Nam vẫn là quốc gia có thành tích ấn tượng trong nhóm thu nhập trung bình thấp, xếp thứ hai chỉ sau Ấn Độ (hạng 38), và cao hơn Philippines (50). Ở ASEAN, Việt Nam vượt Thái Lan để giữ vị trí thứ ba, sau Singapore và Malaysia. Đây được xem là minh chứng cho sự bền vững của nền tảng đổi mới sáng tạo trong nhiều năm qua.

Ngoài ba chỉ số đứng đầu thế giới, Việt Nam còn nằm trong nhóm mười quốc gia hàng đầu ở một số lĩnh vực khác, như tốc độ tăng năng suất lao động (hạng 4), số lượng ứng dụng di động được tạo ra (hạng 7), tỷ lệ chi cho nghiên cứu phát triển do doanh nghiệp trang trải trên tổng chi nghiên cứu, phát triển (hạng 8).

Theo WIPO, Việt Nam là một trong chín quốc gia thu nhập trung bình có tốc độ cải thiện thứ hạng nhanh nhất từ năm 2013. Việt Nam cùng Ấn Độ cũng là hai quốc gia duy trì kết quả đổi mới sáng tạo vượt mức phát triển trong 15 năm liên tiếp. Trong giai đoạn 2014-2024, Việt Nam nằm trong nhóm ba nước có tốc độ tăng trưởng năng suất lao động nhanh nhất thế giới, cùng với Trung Quốc và Ethiopia.

WIPO ghi nhận Việt Nam là quốc gia "overperformer" - đạt thành tích đổi mới vượt mức kỳ vọng theo trình độ phát triển - cũng là năm thứ 15 liên tiếp duy trì danh hiệu này. Thành tích giúp Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tiêu biểu về tận dụng sáng tạo như động lực phát triển.

Giới chuyên gia nhận định, việc duy trì trạng thái "overperformer" trong suốt hơn một thập kỷ cho thấy nền tảng đổi mới sáng tạo của Việt Nam đang bền vững. Điều này nhờ vào tăng trưởng mạnh mẽ ở xuất khẩu công nghệ cao, cải thiện môi trường kinh doanh và sự tham gia ngày càng lớn của khu vực tư nhân vào R&D.

"Trong GII 2025, 17 nền kinh tế thu nhập thấp và trung bình đang đạt kết quả vượt kỳ vọng so với mức độ phát triển của mình, trong đó Ấn Độ và Việt Nam là những nền kinh tế có thành tích vượt trội về đổi mới sáng tạo nhiều năm nhất", báo cáo GII 2025 có đoạn.

"Báo cáo GII 2025 phác họa đường nét đổi mới sáng tạo trên toàn thế giới, cho thấy những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong GII là những nền kinh tế xem đổi mới sáng tạo là động lực cơ bản của khả năng phục hồi, tăng trưởng và năng lực cạnh tranh", Daren Tang, Tổng giám đốc WIPO, phát biểu. "GII năm nay cho thấy cả những tiến bộ đáng khích lệ lẫn những thách thức vẫn cần được giải quyết để các quốc gia khai thác tối đa tiềm năng đổi mới sáng tạo của mình. Đó cũng là lời nhắc nhở rằng, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cần được hỗ trợ và nuôi dưỡng thông qua các chính sách chu đáo, đầu tư có ý nghĩa và hợp tác liên ngành".

Theo khảo sát của WIPO năm 2024, 77% quốc gia thành viên sử dụng GII trong xây dựng chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tăng hơn 20% so với năm 2022. Tại Việt Nam, chỉ số này được coi là công cụ tham chiếu quan trọng trong hoạch định chính sách, phục vụ mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức.

Từ năm 2017 đến nay, chỉ số GII của Việt Nam liên tục cải thiện, từ vị trí 59 năm 2016 lên 44 năm 2024. Kết quả năm 2025, với ba chỉ số đứng đầu thế giới, tiếp tục khẳng định vai trò của đổi mới sáng tạo trong quá trình phát triển.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, dữ liệu WIPO sử dụng để đánh giá thu thập trong giai đoạn 2015-2024. Những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về khoa học công nghệ Việt Nam từ cuối năm 2024 trở lại đây - chưa được phản ánh trong kỳ đánh giá này.

Bảo Lâm - Trọng Đạt

'Biểu tượng mới' của khởi nghiệp Việt Nam

30 startup Hàn Quốc đến Việt Nam tìm cơ hội

Dấu ấn công nghệ tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Robot 'đổ bộ' triển lãm thành tựu đất nước