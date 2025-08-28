Việt Nam muốn học hỏi kinh nghiệm của New Zealand về nông nghiệp sạch, công nghệ cao

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand, bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp sạch và công nghệ cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sáng nay chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee tại Nhà Quốc hội. Ông Brownlee đang thăm chính thức Việt Nam ngày 27-31/8, là chuyến thăm cấp cao đầu tiên sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, theo Bộ Ngoại giao.

Tại cuộc hội đàm sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh chuyến thăm của ông Brownlee là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục củng cố và thắt chặt quan hệ chính trị thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, sớm hoàn tất chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện để cụ thể hóa các nội hàm của khuôn khổ quan hệ mới. Hai nước phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát, cũng như tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan giúp việc của Quốc hội hai nước.

Về hợp tác quốc phòng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị New Zealand hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho Việt Nam trong tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Ông cũng đề nghị hai bên có các biện pháp đột phá nhằm đưa kim ngạch thương mại sớm đạt 3 tỷ USD vào năm 2026, phát huy tính bổ trợ lẫn nhau trong hàng hóa của hai bên để thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm có lợi thế của mỗi nước, đồng thời tận dụng tối đa lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà cả hai là thành viên.

Ông đánh giá cao sáng kiến của New Zealand về Hiệp định Biến đổi khí hậu, thương mại và bền vững, đồng thời bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của New Zealand trong phát triển nông nghiệp sạch và công nghệ cao.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên mở rộng hợp tác về giáo dục và đào tạo, lao động, du lịch, mở đường bay thẳng để góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, theo đó đề nghị New Zealand tăng thêm số lượng hạn ngạch thị thực cấp cho công dân Việt Nam tham gia Chương trình Lao động kỳ nghỉ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc hội đàm. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee nhấn mạnh hai nước cần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trong bối cảnh an ninh khu vực và toàn cầu có nhiều thách thức như hiện nay.

Ông khẳng định New Zealand sẵn sàng xem xét gia tăng nhập khẩu các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam vào thị trường nước này, từ đó giúp thương mại hai nước tăng trưởng, sớm đạt mục tiêu 3 tỷ USD.

Hai bên sẽ tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, ASEAN và các diễn đàn do ASEAN dẫn dắt, cũng như hợp tác và phối hợp lập trường trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có Biển Đông, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác, phát triển trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam mong muốn đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ ASEAN - New Zealand, trong đó có việc hướng tới thiết lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN - New Zealand và tổ chức Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ Đối tác ASEAN - New Zealand trong năm 2025.

Phạm Giang