Việt Nam muốn đưa hợp tác khoa học công nghệ thành trụ cột trong quan hệ với Hàn Quốc

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nêu các định hướng hợp tác trọng điểm với Hàn Quốc, trong đó có việc đưa hợp tác khoa học công nghệ thành trụ cột mới của quan hệ song phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân hôm nay tới Hàn Quốc, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước ngày 10-13/8. Tổng Bí thư Tô Lâm là vị khách nước ngoài đầu tiên của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung.

Trả lời truyền thông Hàn Quốc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ngày 10/8 đánh giá chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao độ của lãnh đạo cấp cao hai nước đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, cũng như khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, theo Bộ Ngoại giao.

"Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, quan hệ Việt - Hàn đã trở thành hình mẫu, phát triển sâu rộng và đạt nhiều thành quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới", ông nói.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Hàn Quốc tập trung triển khai một số định hướng hợp tác trọng điểm, đầu tiên là tăng cường trao đổi cấp cao, nâng tầm hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu như ngoại giao, quốc phòng, an ninh.

Tiếp theo là nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất, đặc biệt là các lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển mới của Việt Nam như cơ sở hạ tầng, điện tử công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, tổ hợp công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Hàn Quốc định hình và đưa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành trụ cột mới trong quan hệ song phương, cũng như thúc đẩy những hướng hợp tác mới, đa dạng hơn về công nghiệp văn hóa, du lịch, lao động, biến đổi khí hậu, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân.

"Hàn Quốc có câu tục ngữ 'Đồng sức, đồng lòng, thắng cả trời cao'. Tôi tin

tưởng rằng, trên nền tảng đã làm nên thành công của hai đất nước và những lợi ích chiến lược cơ bản tương đồng, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc đang đứng trước tương lai tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn, ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, bền vững và lâu dài", Phó thủ tướng nói.

Phó thủ tướng nhận định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư luôn là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, nguồn động lực chính thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của cả Việt Nam và Hàn Quốc.

Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác đầu tư quan trọng hàng đầu của Việt Nam với hơn 10.000 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 93,7 tỷ USD.

"Sự hiện diện của các tập đoàn toàn cầu của Hàn Quốc tại Việt Nam là minh chứng sinh động cho niềm tin chiến lược mà các doanh nghiệp Hàn Quốc dành cho môi trường đầu tư và triển vọng phát triển của Việt Nam", ông cho biết.

"Việt Nam cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển chuỗi cung ứng đa dạng và có giá trị cao, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn và ở phân khúc cao hơn trong mạng lưới cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp Hàn Quốc", ông Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Về giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa, Phó Thủ tướng đánh giá Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử, giá trị xã hội, truyền thống trọng nghĩa tình, tinh thần cộng đồng, ý chí vươn lên.

Theo ông, hai nước cần tập trung vào tiếp tục nâng cấp các cơ chế, thỏa thuận hợp tác về văn hóa, giáo dục, ngôn ngữ với tầm nhìn dài hạn, nghiên cứu khả năng hình thành các cơ chế hợp tác văn hóa để hỗ trợ hiệu quả hơn hợp tác sáng tạo, bảo tồn di sản văn hóa, tổ chức các hoạt động giao lưu nghệ thuật và đào tạo nhân lực văn hóa chất lượng cao.

Các cơ sở văn hóa hai nước cần tăng cường giao lưu, trao đổi sâu rộng hơn. Việt Nam sẽ thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam ở Hàn Quốc. Việt Nam khuyến khích Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm và ứng dụng các mô hình sáng tạo dựa trên công nghệ mới, hỗ trợ các địa phương Việt Nam trong quy hoạch phát triển du lịch và quảng bá du lịch chung thông qua giao lưu văn hóa và nghệ thuật.

Phó Thủ tướng cũng cho biết hai nước cần tiếp tục hỗ trợ cộng đồng kiều bào đang sinh sống, làm việc ở mỗi nước, quan tâm hơn nữa các thế hệ được sinh ra ở các gia đình Việt - Hàn.

Việt Nam - Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992, nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam và là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam. Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu mà Hàn Quốc cung cấp hỗ trợ phát triển.

Hiện có khoảng hơn 350.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc và hơn 200.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam, trong đó có hơn 100.000 gia đình đa văn hóa và khoảng 100 địa phương của hai bên có quan hệ giao lưu hữu nghị nhân dân.

