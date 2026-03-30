Việt Nam mua thịt gia cầm châu Âu nhiều thứ hai Đông Nam Á

Việt Nam nhập khẩu hơn 56.500 tấn thịt gia cầm từ châu Âu năm ngoái, cao thứ hai tại Đông Nam Á, sau Philippines.

Theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC), Việt Nam nhập hơn 56.500 tấn gia cầm (thịt gà, vịt, ngan, ngỗng...) từ Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2025 đứng thứ hai ở Đông Nam Á, với hơn 68.000 tấn. Riêng tháng đầu năm nay, tiêu thụ các sản phẩm này từ EU của Việt Nam vươn lên dẫn đầu, với hơn 5.300 tấn.

Ông Dariusz Goszczyński, đại diện ngành gia cầm châu Âu, cho biết các doanh nghiệp đang ngày càng quan tâm đến việc hợp tác tiêu thụ sản phẩm. Ông cũng là Chủ tịch Ban quản lý Hội đồng Gia cầm quốc gia (Phòng Thương mại Ba Lan).

"Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của ngành gia cầm châu Âu tại châu Á", ông khẳng định tại một sự kiện thuộc khuôn khổ chiến dịch "Gia cầm châu Âu - Từ trang trại đến bàn ăn" diễn ra ở TP HCM mới đây.

Ông Dariusz Goszczyński phát biểu tại sự kiện mới đây ở TP HCM. Ảnh: KRD-IG

Trong các nhà cung cấp châu Âu, Ba Lan chiếm áp đảo về sản lượng xuất khẩu sang Việt Nam, đạt hơn 37.300 tấn vào năm ngoái, tiếp theo là Pháp (4.900 tấn) , Hungary (4,680 tấn), Italy (2.750 tấn) và Hà Lan (2.170 tấn).

Nhập khẩu thịt gia cầm từ châu Âu vào Việt Nam từng suy giảm giai đoạn 2021-2022, thời điểm dịch Covid-19, với khoảng 30.000 tấn mỗi năm. Tuy nhiên, kể từ 2023, lượng nhập đã tăng gần gấp đôi.

"Tăng trưởng tiêu thụ phản ánh nhu cầu cao, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng tin tưởng vào sản phẩm châu Âu nhờ sản xuất theo tiêu chuẩn khắt khe", ông Piotr Harasimowicz, Trưởng phòng Đầu tư và Thương mại Ba Lan tại Việt Nam (PAIH), nhận định.

Ông Dariusz Goszczyński kỳ vọng tiêu thụ gia cầm EU tại Việt Nam tiếp tục tăng, riêng hàng nhập từ Ba Lan có thể đạt mốc 45.000 tấn mỗi năm.

Theo công ty dữ liệu thị trường nông nghiệp Agro Monitor, tiêu thụ thịt gà trong cơ cấu tiêu dùng tại Việt Nam đã tăng từ 29% năm 2022 lên 33% vào 2024. Cùng với đó, tiêu thụ trứng gà và vịt bình quân đạt 198 quả mỗi người một năm, thấp hơn mức trung bình toàn cầu (250-300 quả mỗi người một năm). Đây là cơ hội để ngành chăn nuôi và nhập khẩu sản phẩm từ gia cầm tiếp tục phát triển.

Dỹ Tùng