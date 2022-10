Việt Nam Motor Show 2022 ngập tràn xe điện

Có 6 mẫu xe thuần điện xuất hiện tại triển lãm ôtô lớn nhất Việt Nam năm nay, đến từ Audi, Mercedes, Lexus, Toyota và MG.

Sau hai năm không thể tổ chức vì dịch Covid-19, triển lãm Việt Nam Motor Show 2022 quay trở lại với địa điểm quen thuộc tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), từ 26-30/10. Kỳ vọng của người tiêu dùng về một triển lãm bùng nổ không đạt được như kỳ vọng, vì số lượng các thương hiệu tham gia ít hơn mọi năm - 14 thương hiệu, trong đó vắng mặt các thương hiệu thuộc Thaco, Thành Công, Ford, Suzuki, Isuzu...

Tuy vậy, hình hài về một triển lãm phần nào rõ nét hơn mọi năm, bởi có các mẫu xe concept cùng các sản phẩm điện hóa, đúng xu hướng thị trường. Năm nay, ban tổ chức lược bỏ phần nghệ thuật như hát, múa... nếu quá dài, bởi vậy show diễn của các hãng tập trung hơn vào bản thân chiếc xe.

Với concept, điều bắt buộc phải có ở các triển lãm trên thế giới, cũng xuất hiện ở Việt Nam với chiếc Mitsubishi XFC concept, một mẫu crossover cỡ nhỏ. Đây cũng là mẫu xe mà hãng xe Nhật đã giới thiệu cách đây một tuần.

Với xe điện, Audi mang tới e-tron crossover, Mercedes giới thiệu EQS, cả hai đều có giá bán tại Việt Nam. Toyota mang tới bZ4X và Lexus có chiếc LF-Z Electrified. MG mang tới 2 mẫu xe điện là Marvel R Electric và MG4 EV.

Hãng không có xe điện nhưng có hybrid là Volvo với dải sản phẩm phiên bản cao cấp Ultimate. Subaru, Honda, Volkswagen, Jeep, Morgan không có sản phẩm điện hóa, chỉ giới thiệu các sản phẩm mới. Honda có Civic Type R, Volkswagen là Touareg, Jeep có Grand Cherokee và Morgan có Plus Four và Plus Six. Trong khi hãng độ Brabus lần đầu xuất hiện với G-class và S500 4Matic.