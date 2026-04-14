Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác công nghệ với Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn hai nước đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số, công nghệ chiến lược như AI, lượng tử, bán dẫn.

Tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh ngày 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam mong muốn thông qua chuyến thăm lần này tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, xác lập tầm cao mới của hợp tác song phương với kết nối toàn diện, sâu rộng, cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mỗi nước. Để thực hiện mục tiêu trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hai bên thúc đẩy ba kết nối về lý tưởng niềm tin, lợi ích phát triển và văn hóa, lòng dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai nước cùng nỗ lực tạo ra những điểm sáng trong các lĩnh vực mới như xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt, đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số, công nghệ chiến lược như AI, lượng tử, bán dẫn, giáo dục đào tạo nhân lực chất lượng cao, bên cạnh việc phát huy các lĩnh vực hợp tác truyền thống như thương mại, đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị tăng cường giao lưu, trao đổi, đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt - Trung cũng như thành quả đổi mới, cải cách mở cửa của mỗi nước, cùng nhau nỗ lực kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên biển, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tình cảm hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh khẳng định Trung Quốc luôn coi quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng. Ông đề nghị hai bên nắm vững phương hướng phát triển quan hệ song phương, tăng cường hơn nữa kết nối chiến lược, nhất là ưu tiên đẩy nhanh kết nối cơ sở hạ tầng, phát triển trí tuệ nhân tạo, kinh tế số.

Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh cho biết Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản chất lượng cao của Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, hợp tác cùng có lợi tại Việt Nam.

Chính hiệp Trung Quốc sẵn sàng tăng cường quan hệ hữu nghị với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng khuyến khích giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, mở rộng hợp tác giáo dục, y tế, giao lưu địa phương, mở ra chương mới trong giao lưu hữu nghị giữa hai nước, cùng ủng hộ lẫn nhau tổ chức tốt các sự kiện đa phương, bao gồm Năm APEC 2026 tại Trung Quốc và Năm APEC 2027 tại Việt Nam.

Nguyễn Tiến