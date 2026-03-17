Việt Nam mong muốn cùng Trung Quốc thúc đẩy đầu tư chất lượng cao

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, mong muốn hai bên thúc đẩy đầu tư chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn sáng 17/3 cùng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, theo Bộ Ngoại giao.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chiến lược, tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy tốt vai trò điều phối tổng thể của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương; nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực; mở rộng hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên thúc đẩy thành lập Nhóm công tác liên chính phủ trong các lĩnh vực trọng điểm; dành ưu tiên cao cho hợp tác đường sắt, sớm hoàn thành ba dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước, đi đôi với việc dành cho Việt Nam vốn vay với lãi suất ưu đãi, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực đường sắt.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn (phải) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp ngày 17/3. Ảnh: BNG

Phó thủ tướng cũng đề nghị tạo điều kiện để Việt Nam mở thêm các Văn phòng xúc tiến thương mại tại Trung Quốc, tiếp tục mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông thủy sản của Việt Nam như thủy sản khai thác, quả bưởi, sớm tái nhập khẩu tôm hùm bông của Việt Nam và tăng cường hợp tác về tiêu chuẩn.

Phó thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy đầu tư chất lượng cao, công nghệ cao của Trung Quốc vào Việt Nam, đẩy nhanh xử lý vướng mắc tại một số dự án viện trợ.

Phó thủ tướng cũng đề cập về tăng cường hạ tầng năng lượng, cửa khẩu, bao gồm nâng công suất và sản lượng điện nhập khẩu từ Trung Quốc, bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, mở rộng mô hình cửa khẩu thông minh, triển khai xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc coi trọng thúc đẩy hợp tác cùng có lợi với Việt Nam, sẵn sàng chia sẻ cơ hội phát triển, ủng hộ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ cũng như sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa chất lượng cao, nhất là nông sản, thúc đẩy thương mại cân bằng.

Theo ông Vương, Trung Quốc sẽ tích cực thúc đẩy tiến độ triển khai ba tuyến đường sắt và hợp tác về vốn, kỹ thuật, đào tạo nhân lực đường sắt, khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Ông cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch; mong muốn hai bên thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, y tế, giáo dục đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ cung cấp nhiều hơn nữa học bổng cho du học sinh Việt Nam với nhiều hình thức đa dạng.

Trung Quốc là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 18/1/1950. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2008.

Năm 2023, hai nước ra tuyên bố chung về nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Về thương mại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, với kim ngạch thương mại năm 2025 đạt 252 tỷ USD.

Ngọc Ánh