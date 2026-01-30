Việt Nam mong muốn củng cố quan hệ với Venezuela

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết Việt Nam mong muốn củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác truyền thống với Venezuela.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tối 30/1 điện đàm với Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil Pinto, Bộ Ngoại giao cho biết.

Bộ trưởng Yván Gil Pinto chúc mừng Đại hội lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam thành công, chuyển lời chúc mừng của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez và Tổng Bí thư đảng Xã hội chủ nghĩa Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội lần thứ XIV tín nhiệm bầu.

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam, khẳng định chính phủ Venezuela và PSUV coi trọng quan hệ đoàn kết, hợp tác với Việt Nam, mong muốn hai bên tiếp tục thắt chặt và mở rộng hợp tác trong khuôn khổ Đối tác Toàn diện.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil Pinto tại trụ sở Bộ Ngoại giao tối 30/1. Ảnh: BNG

Bộ trưởng Lê Hoài Trung thông báo kết quả của Đại hội lần thứ XIV, nhấn mạnh Việt Nam theo dõi tình hình và chia sẻ các thách thức mà nhân dân Venezuela đang đối mặt, Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống với PSUV, chính phủ và nhân dân Venezuela, mong muốn củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác truyền thống, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Venezuela phát triển thực chất, hiệu quả.

Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã trao đổi về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước gần đây, nhất trí phối hợp khởi động lại và duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, cùng rà soát các thỏa thuận, dự án hợp tác đã ký, cũng như sáng kiến, dự án hợp tác tiềm năng, phù hợp với thế mạnh và yêu cầu của hai bên để xây dựng Chương trình nghị sự mới giữa hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và thế giới.

Như Tâm