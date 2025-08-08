Việt Nam miễn thị thực cho tỷ phú và người nổi tiếng

Chính phủ miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam cho tỷ phú, học giả, chuyên gia, nhà khoa học, giáo sư đại học, tổng công trình sư và nhân lực công nghệ số chất lượng cao.

Ngày 8/8, Chính phủ ban hành Nghị định 221 quy định việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đặc biệt cần ưu đãi nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, có 6 trường hợp đặc biệt được miễn thị thực. Nhóm đầu tiên là khách mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Thường trực Ban Bí thư, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng và chức vụ tương đương, Bí thư tỉnh thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố.

Học giả, chuyên gia, nhà khoa học, giáo sư các trường đại học, viện nghiên cứu, tổng công trình sư và nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao cũng thuộc diện được miễn thị thực, với điều kiện nhà khoa học - kỹ thuật phải đạt giải thưởng quốc tế uy tín hoặc được công nhận. Nhà đầu tư và lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới sẽ được miễn thị thực nếu thuộc danh sách 100 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất toàn cầu do các tổ chức quốc tế uy tín công bố hàng năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng CEO Nvidia Jensen Huang dạo phố cổ trong chuyến thăm lần thứ hai của ông Huang tới Việt Nam cuối năm 2024. Ảnh: Giang Huy

Người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch có ảnh hưởng tích cực với công chúng cũng được miễn thị thực. Riêng cầu thủ bóng đá phải thuộc danh sách 100 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do các tổ chức quốc tế uy tín công bố hàng năm và được câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp trong nước mời thi đấu hoặc giao lưu.

Nhóm khác được miễn thị thực gồm lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài và khách mời của các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp lớn, trong đó danh sách cụ thể các viện trường do Chính phủ quyết định.

Các trường hợp khác cần miễn thị thực vì mục đích đối ngoại hoặc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội sẽ do Bộ trưởng Công an quyết định. Thẻ miễn thị thực đặc biệt có hai dạng gồm thẻ điện tử và thẻ cứng gắn chip, giá trị pháp lý như nhau. Cơ quan có thẩm quyền có thể lựa chọn cấp thẻ điện tử hoặc thẻ cứng gắn chip cho người nước ngoài, thời hạn miễn thị thực không quá 5 năm và ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.

Trước đó đầu tháng 4/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các bộ ngành nghiên cứu chính sách miễn thị thực cho nhóm khách quốc tế có tầm ảnh hưởng.

Vũ Tuân