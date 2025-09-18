Việt Nam - Malaysia nhất trí đẩy mạnh hợp tác năng lượng, khoa học công nghệ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Tại cuộc gặp ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Anwar Ibrahim bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước có nhiều bước phát triển, với dấu mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, theo Bộ Ngoại giao.

Kim ngạch thương mại song phương 7 tháng đầu năm 2025 đạt 9,23 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ 2024, giao lưu nhân dân ngày càng chặt chẽ, hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (Petronas) đã trở thành biểu tượng cho quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Thủ tướng Anwar Ibrahim tại Kuala Lumpur hôm 18/9. Ảnh: TTXVN

Trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tăng cường hợp tác thương mại - đầu tư, hướng tới mục tiêu 18 tỷ USD theo hướng cân bằng.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, AI, đánh bắt cá, công nghiệp Halal, cũng như tích cực tham gia các dự án Mạng lưới điện ASEAN (APG).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hai bên cần sớm thông qua Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia giai đoạn 2025-2030, cũng như tích cực triển khai các dự án năng lượng xanh và hợp tác ba bên về xuất khẩu điện năng lượng tái tạo từ Việt Nam sang Malaysia và Singapore.

Thủ tướng Anwar Ibrahim cảm ơn sự ủng hộ, đóng góp tích cực của Việt Nam dành cho Malaysia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 và Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Nghị viện Malaysia và nghị viện các nước để tiếp tục phát huy vai trò của AIPA trong thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực, nâng cao tiếng nói của người dân, tăng cường giao lưu giữa nhân dân các nước cũng như thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Tại cuộc gặp cùng ngày giữa Chủ tịch Hạ viện Malaysia Johari bin Abdul và các trưởng đoàn tham dự AIPA-46, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng trưởng đoàn các nước đánh giá cao công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Malaysia, bày tỏ tin tưởng AIPA-46 sẽ thành công tốt đẹp, khẳng định quyết tâm và vai trò của nghị viện trong xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Phạm Giang