Việt Nam - Malaysia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Lãnh đạo Việt Nam và Malaysia ngày 21/11 đồng chủ trì họp báo, công bố nâng cấp quan hệ hai nước. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như an ninh, quốc phòng, hợp tác biển, điện và kinh tế số.

Tổng Bí thư nhấn mạnh với tầm nhìn mới, ở tầm cao mới, khuôn khổ quan hệ này sẽ mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại buổi họp báo. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết một trong những trụ cột chính của Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Malaysia là tăng cường tin cậy và hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh giữa hai nước.

Bên cạnh đó, hai nước tiếp tục thúc đẩy kết nối kinh tế, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 18 tỷ USD và cao hơn, theo hướng cân bằng và bền vững. Hai nước tăng cường hợp tác phát triển ngành công nghiệp Halal, khuyến khích đầu tư doanh nghiệp. Các bên cam kết hợp tác bảo đảm lợi ích từ hợp tác dầu khí và xem xét thiết lập cơ chế vùng phát triển hợp tác ở khu vực chồng lấn nếu có.

Hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng xanh và các lĩnh vực quan trọng khác vì mục tiêu phát triển bền vững.

Việt Nam và Malaysia cam kết phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN và Liên Hợp Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông. Việt Nam ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với nguyên tắc được công nhận rộng rãi bởi luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Tổng Bí thư kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và không tiến hành các hoạt động có thể làm leo thang căng thẳng gây ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định ở Biển Đông; thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); cam kết sớm thông qua Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp Malaysia đầu tư, đồng thời ủng hộ Malaysia trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2025. Ông cho biết hai bên đã có một số dự án hợp tác trong các lĩnh vực dầu khí. Thời gian tới, hai bên mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khai thác nghề cá trên cơ sở tin cậy và hữu nghị giữa hai nước.

Hai lãnh đạo chứng kiến trao đổi hai văn kiện hợp tác về xúc tiến thương mại và năng lượng tái tạo.

