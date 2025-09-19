Việt Nam - Malaysia hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 18 tỷ USD

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Malaysia, thống nhất tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại để đạt mục tiêu kim ngạch 18 tỷ USD.

Trong cuộc hội đàm sáng 19/9 ở thủ đô Kuala Lumpur, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Johari bin Abdul bày tỏ tin tưởng chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện cũng như đóng góp cho thành công của Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46).

Hai bên cho rằng cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tạo thuận lợi hơn nữa cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 18 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn, trong đó chú trọng các lĩnh vực tiềm năng như Halal, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, chuyển đổi số, nông nghiệp, du lịch, giáo dục đào tạo, theo Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch Hạ viện Malaysia Johari bin Abdul đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN

Hai nước nhất trí đẩy mạnh hợp tác biển, phối hợp hiệu quả trong việc xử lý hoạt động khai thác trái phép, không khai báo và không theo quy định (IUU), tạo điều kiện để EU sớm gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam. Việt Nam và Malaysia sẽ tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Malaysia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF)... góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Thượng viện Malaysia Awang Bemee Awang Ali Basah đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Malaysia Awang Bemee Awang Ali Basah. Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai các phương hướng hợp tác đã đề ra, trong đó có tháo gỡ một số điểm nghẽn về pháp luật để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Malaysia tăng cường đầu tư tại Việt Nam, phát triển công nghiệp Halal cũng như phối hợp giải quyết vấn đề IUU, tăng cường giao lưu nhân dân.

Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước, cùng phối hợp giám sát hiệu quả các thỏa thuận song phương, nhất là việc xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia, trong đó có nội dung về hợp tác liên nghị viện.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Malaysia tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Malaysia cũng như đối xử với tàu cá và ngư dân Việt Nam trên tinh thần nhân đạo. Ông chia sẻ sâu sắc với người dân Malaysia đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở đất ở nhiều khu vực, bày tỏ mong muốn người dân nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Hai bên nhất trí cùng các nước ASEAN xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là trong vấn đề Biển Đông, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Vũ Hoàng