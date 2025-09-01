Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Belarus

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó với Belarus, mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác song phương.

Sáng 1/9 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Hạ viện Belarus Igor Sergeenko sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, theo Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ trân trọng sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô, trong đó có nhân dân Belarus, dành cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc trước đây và xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Ông khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó với Belarus, mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác song phương trên các lĩnh vực mà Belarus có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học - công nghệ, công nghiệp, nông nghiệp.

Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Belarus ủng hộ thúc đẩy tăng cường tiếp xúc, trao đổi, hợp tác ở cấp cao và các cấp, nhất là trên kênh nghị viện, nhằm hỗ trợ tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Hạ viện Belarus Igor Sergeenko. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hạ viện Belarus Igor Sergeenko khẳng định, với lịch sử quan hệ lâu dài và tin cậy, gắn bó, trải qua nhiều thử thách, Belarus luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ với Việt Nam.

Ông chuyển thư của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko chúc mừng Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Belarus thăm cấp nhà nước đến Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Sergeenko tin tưởng việc hai nước ký Hiệp định miễn thị thực hồi đầu năm sẽ mở ra những cơ hội lớn để thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó có hợp tác văn hóa, du lịch. Hai lãnh đạo nhất trí cần sớm thống nhất Lộ trình phát triển hợp tác 2025-2027, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hạ viện Belarus Igor Sergeenko ngày 1/9. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hạ viện Belarus Igor Sergeenko, bày tỏ trân trọng việc Belarus cử đoàn cấp cao tham dự các sự kiện trọng đại của Việt Nam trong thời gian vừa qua. Ông khẳng định đây là biểu hiện sinh động cho tình đoàn kết, thủy chung và sự ủng hộ quý báu mà nhân dân Belarus dành cho Việt Nam.

Ông Sergeenko khẳng định Quốc hội Belarus luôn ủng hộ tăng cường hợp tác mọi mặt với Việt Nam, thúc đẩy hợp tác nghị viện với Việt Nam, đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp.

Vũ Hoàng