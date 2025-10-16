Việt Nam lên tiếng vụ tàu Trung Quốc, Philippines va chạm ở đảo Thị Tứ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao kêu gọi các bên tôn trọng chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, kiềm chế và hành động có trách nhiệm.

Liên quan sự việc giữa tàu công vụ Trung Quốc và tàu công vụ Philippines trong lãnh hải của đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa ngày 12/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng hôm nay cho biết Việt Nam rất quan ngại trước những thông tin mà các bên trong sự việc công bố thời gian qua.

Bà nhấn mạnh Việt Nam có đầy đủ cơ sở lịch sử và pháp lý để khẳng định chủ quyền rõ ràng và minh định đối với quần đảo Trường Sa, trong đó có đảo Thị Tứ.

"Việt Nam đề nghị các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, kiềm chế và hành động có trách nhiệm, tôn trọng luật pháp quốc tế, công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), các quy định quốc tế về an ninh - an toàn hàng hải, bao gồm quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển do tổ chức hàng hải quốc tế ban hành", người phát ngôn cho biết.

Tàu hải cảnh Trung Quốc (phải) và tàu công vụ Philippines trong vùng biển quanh đảo Thị Tứ ngày 12/10. Ảnh: Reuters

Việt Nam kêu gọi các bên tạo không khí thuận lợi cho việc đàm phán Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Các bên cần đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh - an toàn trên Biển Đông và trong khu vực.

Cục Nghề cá và Nguồn lợi thủy sản Philippines (BFAR) ngày 12/10 cho biết tàu công vụ BRP Datu Pagbuaya bị tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng trong khu vực gần đảo Thị Tứ, sau đó bị tông vào phần đuôi gây hư hại nhẹ. Trong khi đó, hải cảnh Trung Quốc cáo buộc tàu Philippines "tiếp cận nguy hiểm" khiến tàu công vụ Trung Quốc thực hiện biện pháp ngăn chặn.

Thanh Danh - Ngọc Ánh