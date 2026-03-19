Việt Nam lên tiếng về vụ 'đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa bị bắt ở Nam Phi

Bộ Ngoại giao cho biết đang phối hợp với Nam Phi để xử lý việc ông Chu Đăng Khoa bị bắt với cáo buộc buôn bán động vật hoang dã.

Trong họp báo thường kỳ ngày 19/3, khi được hỏi về thông tin ông Chu Đăng Khoa bị bắt tại Nam Phi với cáo buộc buôn lậu sừng tê giác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho hay đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã liên hệ với các cơ quan chức năng của sở tại để xác minh thông tin và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.

Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa. Ảnh: Daily Maverick

Theo bà Hằng, đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đang tiếp tục phối hợp với giới chức sở tại để xử lý sự việc theo đúng quy định của pháp luật.

"Là quốc gia tham gia Công ước Liên Hợp Quốc (LHQ) về đa dạng sinh học, Công ước về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế về bảo vệ động vật hoang dã, chống buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã", người phát ngôn nhấn mạnh.

Bà Hằng cho hay Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật và triển khai nhiều hoạt động quản lý, bảo vệ và xử phạt nghiêm khắc các hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Nghị sĩ Andrew de Blocq, người phát ngôn của Đảng Liên minh Dân chủ (DA) Nam Phi, phụ trách về Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Môi trường, hôm 12/3 cho biết hai công dân Việt Nam là Chu Đăng Khoa và Trần Huy Bảo bị bắt giữ với cáo buộc liên quan hoạt động buôn bán động vật hoang dã.

"Đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa năm 2011 từng bị tòa án ở Nam Phi kết tội sở hữu trái phép 5 sừng tê giác, bị phạt 40.000 ZAR (3.000 USD) và bị trục xuất.

Ngọc Ánh