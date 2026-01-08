Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói Việt Nam coi trọng các tổ chức đa phương và mong các nước ủng hộ chủ nghĩa đa phương, khi bình luận về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế.

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 8/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng được đề nghị bình luận về việc Mỹ hôm 7/1 tuyên bố rằng nước này đã rút khỏi 66 tổ chức quốc tế.

"Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương và coi trọng vai trò của các tổ chức đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc (LHQ), trong việc góp phần vào quản trị toàn cầu và giải quyết các vấn đề chung của thế giới trên cơ sở Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế", bà Hằng nói.

Việt Nam mong muốn các quốc gia tiếp tục đề cao chủ nghĩa đa phương, đóng góp tích cực vào việc xây dựng, củng cố các thể chế đa phương và luật pháp quốc tế vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững trên thế giới. "Việt Nam sẵn sàng tham gia, đóng góp tích cực vào các cơ chế đa phương toàn cầu và khu vực theo khả năng của mình", người phát ngôn cho hay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/1 ký văn bản yêu cầu các bộ, cơ quan hành pháp dừng tham gia và dừng cấp kinh phí cho 35 tổ chức không thuộc LHQ và 31 thực thể của LHQ vì các cơ quan này "không còn phục vụ lợi ích của Washington".

Trong số 31 tổ chức thuộc LHQ có Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC) các khu vực châu Phi, Mỹ Latin và Caribe, châu Á và Thái Bình Dương, Tây Á; Ủy ban Pháp luật Quốc tế (ILC), Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC).

Đáng chú ý nhất trong số này là Công ước khung của LHQ về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC), hiệp ước nền tảng làm cơ sở cho tất cả thỏa thuận quốc tế lớn về khí hậu. UNFCCC được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất Rio vào tháng 6/1992 và được Thượng viện Mỹ phê chuẩn cuối năm đó, dưới thời Tổng thống George H.W. Bush.

Mỹ cũng rút khỏi UN Women, tổ chức hoạt động vì bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, cũng như Quỹ Dân số LHQ (UNFPA), cơ quan chuyên trách về kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe bà mẹ, trẻ em tại hơn 150 quốc gia. Năm ngoái, Mỹ đã cắt tài trợ cho UNFPA.

Ông Trump từ lâu bày tỏ không hài lòng về mức tài trợ của Mỹ cho những tổ chức đa phương, kêu gọi các nước khác tăng đóng góp.

Ngọc Ánh