Việt Nam - Lào ký Thỏa thuận Chiến lược hợp tác 2021-2030

Thỏa thuận Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào 2021-2030 được ký kết với sự chứng kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Sáng 28/6, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Thongloun Sisoulith trên cương vị Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân chủ trì lễ đón ông Thongloun Sisoulith tại Phủ chủ tịch, theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Sau đó, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với ông Thongloun Sisoulith. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chuyến thăm lần này là dấu mốc quan trọng, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội mỗi Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội của mỗi nước. Tổng bí thư nhấn mạnh, việc ông Thongloun Sisoulith chọn Việt Nam là nước đầu tiên đi thăm, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Lào trong hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Nhật Bắc

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, phục vụ cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng về những thành tựu Việt Nam đạt được sau 35 năm đổi mới. Ông tin tưởng, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa; hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng Lào. Ông chia sẻ với những khó khăn của Lào trong dịch bệnh Covid-19, tin tưởng Lào sẽ vượt qua, xây dựng thành công đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc bảo vệ Tổ quốc ngày nay, cũng như các đợt phòng chống Covid-19.

Mối quan hệ Việt Nam - Lào, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc; trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hai nước cũng quyết tâm giữ gìn, vun đắp mỗi quan hệ phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2021 và những năm tiếp theo, công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của hai nước sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều vấn đề mới đòi hỏi phối hợp chặt chẽ, hiệu quả. Theo đó, hai bên nhất trí tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cả về cơ chế và thể chế nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Hai nước sẽ dành ưu tiên, ưu đãi cho nhau, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau cùng phát triển.

Hai bên nhấn mạnh cần hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và phát triển của mỗi nước; duy trì các chuyến thăm gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Hai bên nhất trí nỗ lực thúc đẩy tạo bước đột phá, nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế, văn hóa, khoa học-kỹ thuật; tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh; phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống Covid-19.

Hai nước cũng tăng cường phối hợp với Campuchia thực hiện Thỏa thuận giữa ba Thủ tướng về khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam; triển khai tích cực Kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế đến năm 2030. Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước, tổ chức quốc tế để sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông; giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; cùng thúc đẩy thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Sau hội đàm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã chứng kiến lễ ký kết và trao các văn kiện hợp tác, trong đó có: Thỏa thuận Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030; Hiệp định hợp tác Việt Nam - Lào 2021-2025; Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Trung ương của hai Đảng 2021-2025; Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước 2021-2025; Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bản ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác văn hóa nghệ thuật và du lịch 2021-2025; Bản ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin; một số hợp đồng kinh tế giữa doanh nghiệp Việt Nam và Lào.

TTXVN