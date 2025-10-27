Việt Nam, Lào, Campuchia nhất trí tăng cường hợp tác về chính phủ số

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam về căn cước công dân điện tử, nhất trí cùng Lào, Campuchia tăng cường hợp tác về chính phủ số.

Trong cuộc ăn sáng làm việc tại Kuala Lumpur, Malaysia, sáng 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhất trí rằng thời gian qua quan hệ ba nước tiếp tục phát triển tốt đẹp, duy trì tin cậy chính trị cao và hợp tác chặt chẽ trên tất cả lĩnh vực, theo Bộ Ngoại giao.

Ba Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hiện nay, việc giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa Việt Nam - Campuchia - Lào càng trở nên cần thiết và quan trọng.

Ba lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi, hợp tác về kinh tế số, chính phủ số. Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam về căn cước công dân điện tử, xây dựng "công dân số" để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tại Kuala Lumpur, Malaysia, sáng 27/10. Ảnh: VGP

Việt Nam, Lào, Campuchia sẽ đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ đường biên giới hữu nghị, hòa bình, ổn định và phát triển, đẩy nhanh phân giới cắm mốc. Các lãnh đạo nhấn mạnh cần kịp thời ngăn chặn các cá nhân, tổ chức chống phá quan hệ ba nước, nhất là trên không gian mạng và xử lý ổn thỏa các vấn đề phát sinh.

Ba Thủ tướng cũng cho rằng trong thời gian tới cần chú trọng đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông, đẩy mạnh hợp tác phát triển biên giới, phối hợp tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, hội nhập quốc tế, làm động lực thúc đẩy sớm nâng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam - Campuchia lên 20 tỷ USD và giữa Việt Nam - Lào lên 5 tỷ USD.

Việt Nam, Lào, Campuchia sẽ tham vấn lẫn nhau về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm cũng như các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương, giữa ba bên và phối hợp chuẩn bị tốt các sự kiện lớn ở mỗi nước trong thời gian tới.

Việt Nam - Lào thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào năm 2024 đạt 2,25 tỷ USD.

Việt Nam - Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 24/6/1967. Năm 2024, kim ngạch thương mại Việt Nam - Campuchia đạt 10,1 tỷ USD, tăng 17,5% so với năm 2023.

Ngọc Ánh