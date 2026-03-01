Việt Nam lần thứ ba liên tiếp vào chung kết billiard thế giới

ĐứcTrần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự giúp Việt Nam thắng cựu vương Thụy Điển 15-7 ở loạt song tô, vào chung kết carom 3 băng đồng đội thế giới.

Ở bàn một trận bán kết, Quyết Chiến thắng huyền thoại Torbjorn Blomdahl 40-36 sau 19 lượt cơ, giúp Việt Nam dẫn Thụy Điển. Ở bàn còn lại, Thanh Tự có lúc dẫn David Pennor 36-35, nhưng cuối cùng thua ngược 38-40 sau 29 lượt. Vì thế, trận đấu bước vào loạt song tô, nơi bốn cơ thủ cùng đánh trên một bàn, tới 15 điểm.

Trần Quyết Chiến tại giải carom 3 băng đồng đội thế giới ở Viersen, Đức ngày 28/2/2026. Ảnh: UMB

Ngay lượt đầu tiên, Quyết Chiến và Thanh Tự đã ghi series 11 điểm để dẫn 11-1. Trận đấu rơi vào bế tắc khi tỷ số là 12-7, bởi bi đỏ nằm gọn trong góc bàn. Sau 7 lượt cơ liên tiếp không có ai ghi được điểm, Quyết Chiến tỏa sáng để phá vỡ thế khát điểm. Từ đó, hai đại diện Việt Nam cùng ghi thêm điểm để thắng 15-7 sau 13 lượt cơ.

Đây là lần thứ ba liên tiếp Việt Nam vào chung kết carom 3 băng đồng đội thế giới. Năm 2024, Quyết Chiến và Bao Phương Vinh giúp đội lần đầu vô địch, sau khi thắng Tây Ban Nha sát nút 15-14 ở loạt song tô chung kết. Còn năm ngoái, Quyết Chiến - Phương Vinh mất ngôi vào tay Hà Lan khi thua ở chung kết.

Trận bán kết còn lại ở kỳ này đang diễn ra giữa Đức và Colombia. Đức đã bốn lần vô địch, còn thành tích tốt nhất của Colombia chỉ là á quân năm 2022.

Trận chung kết sẽ diễn ra ngay sau trận bán kết hai.

Giải carom 3 băng đồng đội thế giới được tổ chức thường niên từ năm 1990. Mùa này có 16 đội tranh tài, chia thành bốn bảng, mỗi bảng bốn đội, đấu vòng tròn một lượt để chọn tám đội vào tứ kết. Giải diễn ra từ 26/2 đến 1/3 tại Viersen, Đức.

Mỗi cặp đấu được tổ chức trên hai bàn, mỗi cơ thủ của một đội đối đầu một đối thủ tương ứng. Ở vòng bảng, Việt Nam xếp nhì với 5 điểm, sau chủ nhà Đức (6 điểm), trong khi Mexico và Pháp cùng có hai điểm và bị loại. Còn tại tứ kết, Quyết Chiến - Thanh Tự loại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên đường tới chung kết, Quyết Chiến toàn thắng năm trận, còn Thanh Tự thắng một, hòa một và thua ba.

Xuân Bình