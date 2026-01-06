Việt Nam lần đầu tổ chức giải golf đồng đội quốc tế

Giải Vietnam International Team Golf Championship 2026 (VITGC) sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11/1 tại NovaWorld Phan Thiet Golf Club.

Giải đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một giải golf đồng đội quốc tế thi đấu theo thể thức đối kháng match play, quy tụ những đội tuyển đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Canada, Thái Lan, Lào và Campuchia.

Một góc sân NovaWorld Phan Thiet Golf Club.

Theo đó, mỗi đội có 12 golfer chính thức và bốn tay dự bị. Toàn bộ golfer tham dự đều thuộc nghiệp dư trình độ cao, thể hiện qua chỉ số handicap dưới 10.0. Giải diễn ra trên sân đạt tiêu chuẩn Hiệp hội golf nhà nghề Mỹ, do huyền thoại golf thế giới Greg Norman thiết kế, nằm trong tổ hợp nghỉ dưỡng – thể thao quy mô lớn tại Lâm Đồng.

Giải áp dụng thể thức đấu hố với ba nội dung gồm fourball, foursome và đánh đôi (single match). Quá trình thi đấu sẽ chú trọng tinh thần đồng đội và chuẩn bị chiến thuật kỹ lưỡng, nhất là ghép cặp để mỗi thành viên phát huy sở trường riêng hoặc bù trừ chuyên môn cho nhau.

Trong fourball, mỗi đội gồm hai thành viên, đánh bóng riêng. Điểm số tốt nhất của thành viên tại mỗi hố sẽ là điểm của đội. Trong foursome, hai thành viên dùng chung một bóng, thay phiên nhau thực hiện cú đánh đến khi bóng vào hố. Nếu một thành viên phát bóng ở hố số lẻ, người còn lại phát bóng ở hố số chẵn.

Cặp nào có điểm tốt hơn sẽ thắng hố và được lợi thế 1up. Trận đấu kết thúc khi số hố thắng (up, đứng trước) lớn hơn số hố còn lại, còn kết quả biểu thị bằng số up đứng trước số hố còn lại, chẳng hạn như 4&3 hoặc 3&2.

Mỗi trận thắng được một điểm, hòa được 0,5 điểm và sau hai ngày thi đấu với tổng cộng 24 trận, đội cao điểm nhất sẽ lên ngôi vô địch VITGC 2026.

Quốc Huy