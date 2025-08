Việt Nam lần đầu làm chủ tuyến cáp quang quốc tế

Tuyến cáp quang đất VSTN đi qua Việt Nam, Lào, Thái Lan, Malaysia và Singapore, giúp Internet trong nước giảm phụ thuộc vào cáp quang biển.

Chiều 4/8, Tập đoàn VNPT khai trương hệ thống cáp đất quốc tế VSTN - tuyến truyền dẫn hoàn toàn trên đất liền, dài hơn 3.900 km, kết nối từ Đà Nẵng đến các trung tâm dữ liệu lớn trong khu vực ASEAN.

Đây là tuyến cáp đầu tiên do người Việt làm chủ 100%. VSTN được thiết kế nhằm khắc phục hạn chế của cáp biển, vốn thường xuyên gặp sự cố và mất nhiều thời gian khắc phục. Tuyến giúp đơn vị vận hành có khả năng kiểm soát toàn trình, góp phần giảm thiểu rủi ro gián đoạn kết nối Internet quốc tế.

Sơ đồ tuyến cáp đất VSTN nối từ điểm đầu tại Đà Nẵng (Việt Nam), qua lãnh thổ Lào, Thái Lan, Malaysia đến điểm cuối tại Singapore. Ảnh: Trọng Đạt

VSTN sử dụng công nghệ ghép kênh theo bước sóng DWDM, mỗi bước có dung lượng tối thiểu 300 Gbps. Tổng dung lượng thiết kế toàn tuyến 4 Tbps, có thể mở rộng lên 12 Tbps hoặc cao hơn. Hệ thống này phục vụ nhu cầu truyền tải dữ liệu lớn, phù hợp với các dịch vụ số như Internet tốc độ cao, điện toán đám mây, AI, tài chính số, hội nghị trực tuyến.

Theo Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm, từ năm 2022 đến nay, hệ thống cáp quang biển ghi nhận gần 40 sự cố, trung bình 10 lỗi mỗi năm. "Có lúc bốn trên năm tuyến cáp biển quốc tế kết nối đến Việt Nam đồng loạt gặp sự cố, làm suy giảm nghiêm trọng lưu lượng quốc tế, khiến VNPT mất 75% dung lượng", ông nói.

Ông Liêm cho hay, việc khắc phục sự cố cáp biển phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan, khiến thời gian xử lý kéo dài. "Thời gian khắc phục từ 2-3 đến 6 tháng. Cá biệt, tuyến AAG có lúc mất 12 tháng để sửa chữa".

Việc đưa vào vận hành VSTN góp phần đa dạng hóa kết nối ra thế giới và tăng khả năng dự phòng cho hạ tầng viễn thông. Đại diện VNPT cho biết, VSTN đóng vai trò như một "van an toàn" trong hệ sinh thái số quốc gia, giúp giảm tải cho các tuyến cáp biển truyền thống. Tuyến cáp đất liền góp phần đảm bảo kết nối trong các tình huống bất thường do thiên tai, đồng thời đảm bảo sự tự chủ của Việt Nam về công nghệ.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại sự kiện khai trương tuyến cáp quang đất VSTN, chiều 4/8. Ảnh: Minh Sơn

Tại lễ khai trương VSTN, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhận định "đây là hình ảnh sinh động về Một ASEAN, Một ASEAN số". Theo ông, hạ tầng viễn thông nay đã trở thành hạ tầng số, hạ tầng của nền kinh tế. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo tính an toàn và bền vững.

Ông cho rằng, muốn an toàn, bền vững, Việt Nam phải đa dạng hóa, có nhiều tuyến cáp quang biển, đi nhiều hướng khác nhau, đặc biệt phải có tuyến cáp quang đất liền - vốn có tính hồi phục nhanh.

"Đây là mệnh lệnh của Đảng và Nhà nước về hạ tầng số Việt Nam an toàn và bền vững", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ông ghi nhận tinh thần "tiến công" của VNPT vì gần 30 năm qua, kể từ khi tham gia làm tuyến cáp đầu tiên vào năm 1996, chưa từng có tuyến cáp quốc tế nào do người Việt làm chủ đầu tư 100%, như VSTN vừa khai trương. Bộ trưởng kỳ vọng sẽ có nhiều tuyến quốc tế do nhà mạng Việt Nam đầu tư, để "hạ tầng số Việt Nam có băng thông siêu rộng, dung lượng siêu lớn, phổ cập, thông minh, công nghệ mở, an toàn, bền vững và xanh".

Trọng Đạt

