Việt Nam lần đầu giành HC vàng nam giải bơi châu Á

Ấn ĐộKình ngư Nguyễn Huy Hoàng về nhất 1.500m tự do nam tại giải vô địch châu Á 2025 tối 29/9, giúp Việt Nam giải cơn khát HC vàng nam ở sân chơi này.

Huy Hoàng về nhất cự ly sở trường với 15 phút 15 giây 1. Xếp sau là kình ngư Uzbekistan Sibirtev, với 15 phút 23 giây 35.

Dù nhóm kình ngư hàng đầu châu lục nội dung này không thi đấu, thành tích của Nguyễn Huy Hoàng vẫn có giá trị tinh thần lớn. Đây là HC vàng nội dung nam đầu tiên của Việt Nam tại giải vô địch châu Á.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng thi đấu tại SEA Games 2023. Ảnh: Hiếu Lương

HC vàng đầu tiên thuộc về huyền thoại Nguyễn Thị Ánh Viên ở nội dung 400m hỗn hợp nữ, trong kỳ giải 2016 tại Nhật Bản. Khi ấy, Ánh Viên trở thành VĐV duy nhất đăng quang tại giải mà không thuộc nhóm VĐV từ ba cường quốc Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Về chuyên môn, thông số tốt nhất của Huy Hoàng ở nội dung này là 14 phút 58 giây 14, lập tại SEA Games 2019. Ở ASIAD 2018, kình ngư sinh năm 2000 giành HC bạc với 15 phút 1 giây 63, và suýt lật đổ nhà vô địch Olympic khi ấy là Sun Yang của Trung Quốc. Đến Olympic Tokyo 2021, Huy Hoàng đứng thứ 12 với 14 phút 59 giây 45, kém vị trí thứ tám 6 giây 79.

Kể từ năm 2023, Huy Hoàng chưa từng tiệm cận sát ngưỡng 15 phút. Ở SEA Games 2023, Huy Hoàng giành HC vàng với 15 phút 11 giây 24. Đến ASIAD 19 ở Trung Quốc, anh đứng thứ tư với 15 phút 4 giây 6. Đến Olympic Paris 2024, anh đạt kết quả 15 phút 18 giây 63, rồi 15 phút 19 giây 39 ở giải vô địch thế giới 2025.

Nguyễn Huy Hoàng (giữa) giành HC vàng bơi 1.500 tự do nam tại giải vô địch châu Á 2025 tại Ấn Độ ngày 29/9/2025. Ảnh: Liên đoàn bơi Ấn Độ

Nguyễn Huy Hoàng sinh năm 2000 ở Quảng Bình, là kình ngư nam số một lịch sử Việt Nam, từng hai lần dự Olympic 2021 và 2024. Anh từng giành HC vàng 800m tự do tại Olympic trẻ 2018. Sau đó, Hoàng giành HC bạc 1.500m tự do ASIAD 18, HC đồng 800 m tự do ASIAD 18 và 19, cùng HC đồng 400m tự do ASIAD 19. Ngoài ra, Huy Hoàng còn giành 11 HC vàng, hai HC bạc và một HC đồng qua 4 kỳ SEA Games.

Giải bơi vô địch châu Á 2025 tại Ấn Độ là kỳ giải thứ 11 được tổ chức. Kỷ lục giải đấu nội dung bơi 1.500m tự do nam thuộc về Sun Yang với 14 phút 44 giây 10, lập năm 2012 ở UAE. Kỷ lục thế giới là 14 phút 30 giây 67 do kình ngư Mỹ Bobby Finke lập tại Olympic 2024.

Giải năm nay diễn ra từ 28/9 đến 10/10, có 1.100 VĐV từ 24 đoàn. Trung Quốc, Nhật Bản không mang lực lượng mạnh nhất, còn Singapore và Indonesia vắng mặt. Việt Nam dự giải với 9 kình ngư, hai HLV và một chuyên gia nước ngoài.

Ngoài HC vàng của Huy Hoàng, Việt Nam đã giành ba HC bạc và hai HC đồng. Ở nội dung nam, Trần Hưng Nguyên về nhì ở 400m hỗn hợp (4 phút 20 giây 30), còn Phạm Thanh Bảo giành HC đồng 200m ếch (2 phút 12 giây 50). HC vàng ở nội dung của Bảo thuộc về kình ngư Trung Quốc Qin Haiyang – đang giữ kỷ lục thế giới với 2 phút 5 giây 48.

Ở nội dung nữ, Võ Thị Mỹ Tiên giành HC bạc 200m tự do (2 phút 1 giây 95), HC đồng 400m hỗn hợp (4 phút 49 giây 81). Nguyễn Khả Nhi giành HC bạc 1.500 tự do (17 phút 23 giây 60).

Nguyễn Quang Thuấn đứng thứ tư 400m hỗn hợp nam (4 phút 21 giây 25). Trần Hưng Nguyên đứng thứ bảy 200m ngửa (2 phút 19 giây 95). Phạm Thanh Bảo đứng thứ sáu 50m ếch (28 giây 39). Kình ngư trẻ Nguyễn Thúy Hiền đứng thứ năm 50m tự do nữ (25 giây 84). Ở nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam, Huy Hoàng, Quang Thuấn, Hưng Nguyên và Trần Văn Nguyễn Quốc đứng thứ bảy (7 phút 38 giây 18).

Hiếu Lương