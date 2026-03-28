Việt Nam lần đầu công nhận kỹ thuật ECPR cứu người ngưng tim

Bệnh viện Nhân dân Gia Định được công nhận kỹ thuật hồi sinh tim phổi ngoài cơ thể (ECPR) giúp kéo dài "thời gian vàng" và nâng tỷ lệ cứu sống bệnh nhân ngưng tim lên 36%.

Ngày 27/3, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) công nhận bệnh viện là đơn vị tiên phong triển khai thành công ECPR - phương pháp sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo V-A ECMO để duy trì tuần hoàn và oxy hóa máu khi bệnh nhân ngừng tim. Trước đó, Việt Nam chưa có danh mục kỹ thuật chính thức cho ECPR trong cấp cứu ngưng tim kháng trị.

Ngưng tim, nhất là ngoài viện, có tiên lượng rất nặng, tỷ lệ sống đến khi ra viện chỉ khoảng 5%. So với hồi sinh tim phổi (CPR) thông thường chỉ đạt 25-30% cung lượng tim sinh lý, ECPR giúp đảm bảo tưới máu đầy đủ, đặc biệt cho não, qua đó kéo dài thời gian tạo cơ hội xử trí nguyên nhân. Theo Hiệp hội Hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể, nếu triển khai đúng chỉ định, ECPR có thể nâng tỷ lệ sống lên khoảng 31%.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định thực hiện ECPR. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Kỹ thuật này được bệnh viện chuẩn bị từ nền tảng ECMO năm 2022, với đội ngũ, quy trình và trang thiết bị hoàn thiện, đòi hỏi phối hợp nhiều chuyên khoa. Năm 2025, bệnh viện áp dụng ECPR cho 14 ca ngừng tim, trong đó 36% bệnh nhân sống sót, phục hồi thần kinh tốt và có thể trở lại sinh hoạt bình thường. Kết quả này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn mang ý nghĩa nhân văn trong việc bảo tồn chất lượng sống sau lằn ranh sinh tử.

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng nhận định thành công của Bệnh viện Nhân dân Gia Định là minh chứng cho hiệu quả định hướng phát triển hệ thống y tế chuyên sâu, đa tầng, đa trung tâm của TP HCM. Thời gian tới, ngành y tế sẽ từng bước nhân rộng các kỹ thuật cao như ECPR, gắn với hệ thống cấp cứu ngoại viện, nhằm tạo chuỗi cấp cứu liên hoàn và không bỏ lỡ thời gian vàng cứu sống người bệnh.

Lê Phương