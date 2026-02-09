Việt Nam lần đầu có đường bay thẳng tới Hà Lan

Vietnam Airlines sẽ mở đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam từ tháng 6, lần đầu tiên kết nối trực tiếp Việt Nam với Hà Lan.

Tuyến bay mới được mở trong bối cảnh nhu cầu đi lại, giao thương và vận chuyển hàng hóa giữa hai thị trường này tăng lên. Từ ngày 16/6/2026, Vietnam Airlines sẽ khai thác ba chuyến khứ hồi mỗi tuần bằng tàu bay thân rộng Airbus A350. Lịch bay cho phép hành khách từ châu Âu đến Việt Nam nối chuyến thuận lợi tới các điểm trong nước và khu vực.

Amsterdam Schiphol là một trong những sân bay trung chuyển lớn của châu Âu, đồng thời là cửa ngõ logistics quan trọng. Vietnam Airlines được cấp slot khai thác trong bối cảnh năng lực khai thác tại sân bay này luôn hạn chế.

Theo ông Nguyễn Quang Trung, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, tuyến Hà Nội - Amsterdam giúp mở rộng mạng bay châu Âu và hỗ trợ kết nối kinh tế giữa Việt Nam với Hà Lan.

Hà Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu. Năm 2025, kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam vào thị trường này đạt hơn 11 tỷ USD, trong khi tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam khoảng 16 tỷ USD. Khoảng 27.000 người Việt đang sinh sống và làm việc tại Hà Lan tạo nhu cầu đi lại ổn định.

Số liệu thị trường cho thấy lượng hành khách hai chiều giữa Việt Nam và Hà Lan đạt hơn 122.000 lượt trong năm 2024 và tiếp tục tăng trong năm 2025. Riêng tuyến Hà Nội - Amsterdam tăng hơn 40% so với năm trước. Đường bay thẳng giúp rút ngắn thời gian di chuyển và giảm trung chuyển.

Tuyến bay mới cũng mở thêm lựa chọn cho vận chuyển hàng hóa, đặc biệt với các mặt hàng xuất khẩu giá trị cao sang châu Âu. Việc kết nối thẳng giúp rút ngắn thời gian giao nhận.

Sau khi mở tuyến Hà Nội - Amsterdam, Vietnam Airlines có 12 đường bay thẳng từ Việt Nam tới châu Âu, kết nối 8 điểm đến.

Thi Hà