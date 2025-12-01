Việt Nam là 'Vua vòng loại' bóng đá châu Á 2025

Tại vòng loại các giải bóng đá châu Á kết thúc năm 2025, chỉ Việt Nam và Nhật Bản giành trọn các suất tham dự.

Cả 7 giải đấu Việt Nam vượt qua vòng loại năm nay gồm Asian Cup nữ, U20, U17 futsal nữ châu Á, U23, U17 và futsal nam châu Á.

Asian Cup nam sẽ kết thúc vào tháng 3/2025, với trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia. Đoàn quân Kim Sang-sik có cơ hội lớn vượt qua vòng loại nếu Malaysia bị LĐBĐ châu Á (AFC) kỷ luật.

Ở giải U20 nam châu Á, Việt Nam không vượt qua vòng loại. Nhưng vòng loại giải này diễn ra năm 2024.

Thành tích của Việt Nam tại vòng loại các giải bóng đá châu Á 2025.

Ở vòng loại Asian Cup nữ 2026 diễn ra tháng 7/2025, thầy trò Mai Đức Chung toàn thắng ba trận gặp Maldives, UAE và Guam, ghi 17 bàn, không thủng lưới.

Đến vòng loại U20 nữ châu Á tháng 8/2025, đoàn quân của HLV Okiyama Masahiko thắng cả ba trận gặp Singapore, Hong Kong và Kyrgyzstan, ghi 14 bàn, không thủng lưới.

Tại vòng loại U17 nữ châu Á tháng 10/2025, thầy trò Masahiko thắng trọn hai trận gặp Guam và Hong Kong, ghi 6 bàn và giữ sạch lưới.

Ở vòng loại futsal nữ châu Á tháng 1/2025, Việt Nam thắng hai, hòa một trận trước Myanmar, Macau và Đài Loan, ghi 28 bàn và thủng lưới 3 lần.

Tại vòng loại U23 nam châu Á tháng 9/2025, đoàn quân Kim toàn thắng ba trận gặp Bangladesh, Singapore và Yemen, ghi bốn bàn và giữ trắng lưới.

Ở vòng loại futsal nam châu Á cũng trong tháng 9/2025, đội bóng của HLV Diego Giustozzi thắng đủ Hong Kong, Trung Quốc và Lebanon, ghi 20 bàn, chỉ lọt lưới ba lần.

Gần nhất là vòng loại U17 châu Á tháng 11/2025, thầy trò Cristiano Roland thắng hết năm trận gặp Singapore, QĐ Bắc Mariana, Hong Kong, Macau và Malaysia.

Đội tuyển U17 Việt Nam mừng chiến thắng 4-0 trước Malaysia ở lượt cuối vòng loại U17 châu Á, trên sân PVF ở Hưng Yên ngày 30/11/2025. Ảnh: VFF

Việt Nam là đội duy nhất ở Đông Nam Á vượt qua toàn bộ vòng loại các giải châu Á năm 2025. Trong khi đó, kình địch Thái Lan thất bại ở vòng loại Asian Cup nữ.

Các đội tuyển bóng đá 11 người đã ghi tổng cộng 71 bàn ở vòng loại châu Á năm nay, mà không thủng lưới bàn nào. Cả 7 đội tuyển, tính cả futsal, cũng thắng tới 21, hòa một trong 22 trận đấu.

Tại châu Á, chỉ có Nhật Bản vượt qua 7 vòng loại năm nay.

Xuân Bình