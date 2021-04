'Việt Nam là thị trường thẻ năng động bậc nhất Đông Nam Á'

Trong bối cảnh hoạt động thanh toán điện tử đang được thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt là dưới ảnh hưởng từ diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào, bà Winnie Wong chia sẻ với VnExpress quá trình hợp tác cùng các đối tác tại Việt Nam, để nỗ lực hướng đến tài chính toàn diện và phổ cập các phương thức thanh toán không tiền mặt hiện đại đến với mọi người, mọi lúc mọi nơi.

- Covid-19 thúc đẩy quá trình xây dựng xã hội không tiền mặt như thế nào, thưa bà?

- Trong bối cảnh giãn cách xã hội và hạn chế di chuyển do Covid-19 trong năm qua, người dân buộc phải chuyển sang những phương thức mua sắm, thanh toán mới để duy trì hoạt động sinh hoạt thường ngày. Đó là lý do dẫn đến sự tăng trưởng trong hoạt động mua sắm trực tuyến ở khắp các thị trường trong khu vực. Thương mại điện tử trở nên phổ biến thậm chí với cả nhóm khách hàng lớn tuổi vốn thích mua sắm ở chợ hay cửa hàng truyền thống.

Riêng tại châu Á, nghiên cứu Impact Studies của Mastercard hồi tháng 5/2020 cho thấy, 49% người được khảo sát tại Singapore đã gia tăng thanh toán không tiếp xúc. Tỷ lệ này tại Malaysia là 48%, còn Thái Lan và Philippines lần lượt là 33% và 38%.

Niềm tin của người tiêu dùng tại ASEAN vào độ an toàn của thanh toán điện tử khi mua sắm trực tuyến cũng tăng mạnh 42,2% và tăng 31,37% khi mua sắm tại cửa hàng truyền thống so với năm 2015, theo báo cáo Mastercard Safety & Security Index 2020. Trong khi đó theo Statista, chỉ riêng năm 2020, tổng giá trị giao dịch thanh toán điện tử tại Việt Nam ước tính lên tới 8,606 tỷ USD.

Chúng tôi có những đối tác năng động tại Việt Nam. Gần đây nhất, chúng tôi đang hợp tác cùng VIB để chuẩn bị phát hành dòng thẻ mới từ tháng 4 này. VIB đã phát triển dòng thẻ này với những tính năng thiết thực, lần đầu tiên xuất hiện tại Đông Nam Á. Chúng tôi tin rằng khi dòng thẻ mới này chính thức ra mắt, đây sẽ là một minh chứng điển hình cho thấy sự đồng hành của các bên gồm công ty thanh toán toàn cầu và ngân hàng dẫn đầu về thẻ, có thể thúc đẩy hệ sinh thái thanh toán của Việt Nam, cũng như mang đến những giải pháp, sản phẩm phong phú hơn đến người tiêu dùng thế hệ mới.

- Đại dịch đã ảnh hưởng thế nào đến nỗ lực thúc đẩy tài chính toàn diện của Mastercard?

- Mastercard cam kết xây dựng một thế giới không tiền mặt. Trong giai đoạn đầy thách thức như hiện tại, việc thực thi cam kết và sứ mệnh càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, nhằm tạo ra môi trường và trải nghiệm thanh toán không tiếp xúc đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dùng.

Chúng tôi làm việc với tốc độ khẩn trương và hợp tác chặt chẽ hơn để biến kiến thức, nguồn lực và công nghệ của Mastercard thành đòn bẩy thúc đẩy tài chính toàn diện cho mọi người ở bất kỳ đâu. Chúng tôi tăng cường hợp tác và những đối tác quan trọng và năng động, sáng tạo để thích ứng với nhu cầu ngày càng cao của người dùng, đồng thời tạo ra những giải pháp tăng cường tính bảo mật và thuận tiện của thanh toán không tiền mặt, giúp trải nghiệm thanh toán mượt mà, không gián đoạn.

- Đâu là những thành tựu nổi bật nhất mà Mastercard đã đạt được trong năm qua tại Việt Nam?

- Mastercard từ lâu đã được biết đến là đơn vị tiên phong sáng tạo những giải pháp và công nghệ đột phá nhằm giúp cuộc sống thường ngày trở nên an toàn và thuận tiện hơn. Với sứ mệnh và tầm nhìn của mình, chúng tôi đã đem các giải pháp, công nghệ của mình đến nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, mà Việt Nam là một trong những điểm đến năng động, để cùng các đối tác xây dựng một hệ sinh thái thanh toán cho mọi người, vào mọi lúc, ở mọi nơi.

Đối với khách hàng cá nhân, Mastercard cùng các đối tác cung cấp các giải pháp với những tính năng và mức độ bảo mật đẳng cấp thế giới, cho phép người dân thanh toán không dùng tiền mặt một cách nhanh chóng và liền mạch ở mọi nơi. Một trong những điển hình tại Việt Nam là các dòng thẻ của VIB với không chỉ các lợi ích thiết thực và độc đáo cho khách hàng, mà còn được áp dụng các công nghệ thanh toán và bảo mật hàng đầu tại khu vực và trên thế giới. Chúng tôi mong muốn được tiếp tục hợp tác với các đơn vị trong khu vực công, tư để đổi mới, tích hợp và triển khai các công nghệ hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Các dòng thẻ tín dụng của VIB tích hợp lợi ích thiết thực và công nghệ thẻ hiện đại hàng đầu.

- Các ngân hàng tại Việt Nam đang cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ đột phá nhằm thúc đẩy thay đổi về lâu dài trong hành vi sử dụng phương thức thanh toán thẻ của người tiêu dùng. Bà nhìn nhận xu hướng này như thế nào?

- Người tiêu dùng muốn sử dụng tiền của bản thân theo cách họ chọn, thông qua những thiết bị hay phương thức mà họ ưa chuộng. Quan trọng, phương án đó phải thật đơn giản và dễ sử dụng.

Để mang đến cho người dân những lựa chọn linh hoạt, đáng tin cậy và mượt mà trong trải nghiệm thanh toán, thì cần phải có một hạ tầng hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ đủ mạnh để có thể kết nối tất cả thông tin, phương thức thanh toán, từ thẻ tín dụng, thẻ thanh toán, tài khoản thanh toán, blockchain, nền tảng ngân hàng mở, dữ liệu lớn...

Song song đó, mối quan hệ hợp tác, công nghệ và uy tín sẽ là trọng tâm trong tiến trình chuyển đổi số ngành ngân hàng. Mastercard là công ty công nghệ thanh toán duy nhất có chiến lược thanh toán đa phương thức với quy mô lớn, là đối tác tất cả trong một đi tiên phong về công nghệ giúp hoạt động thanh toán dễ dàng hơn, thông minh hơn, an toàn và thông suốt hơn.

Thực tế, các ngân hàng tại Việt Nam đang rất năng động trong việc xây dựng một xã hội không tiền mặt. VIB là một ví dụ điển hình về sự sáng tạo và kiên định trong cam kết hướng tới lối sống không tiền mặt và thông minh hơn tại Việt Nam.

- Khi công nghệ đã thâm nhập sâu vào hệ thống ngân hàng, thị trường chứng kiến quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ chưa từng của hệ thống trong năm qua, theo bà, đâu sẽ là lợi thế khác biệt giúp mỗi ngân hàng tạo dựng chỗ đứng, tăng sức cạnh tranh và chinh phục khách hàng?

- Một trong những cách thức mà các định chế tài chính đang sử dụng để tạo ra lợi thế cạnh tranh là đầu tư mạnh cho an toàn và bảo mật khi thanh toán thẻ, cũng như thanh toán điện tử nói chung. Để giúp khách hàng an tâm hơn và có sự tin tưởng lâu dài, các ngân hàng nên tập trung triển khai những công nghệ an toàn, bảo mật thanh toán tối tân. Ví dụ, VIB đang tiên phong triển khai nền tảng Mastercard Brighterion, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ học máy (Machine Learning) để gia tăng bảo mật, tăng khả năng phát hiện gian lận trên các nền tảng thanh toán.

Những lợi thế cạnh tranh khác là tốc độ và mức độ thuận tiện trong các giao dịch thanh toán thường ngày. Người tiêu dùng ngày nay đã quá quen với việc được đáp ứng mọi nhu cầu trong những cú click, cú chạm hay quét trên thiết bị di động.

Gần 10 năm trước, quy trình mở thẻ tín dụng rất khó khăn, đòi hỏi khách hàng cung cấp một loạt các giấy tờ, trong khi đó hạn mức thì thấp còn lãi suất lại cao. Hiện tại, quy trình mở tài khoản ngân hàng hay thẻ tín dụng đã được cải thiện ở thị trường châu Á. Tại Việt Nam, chúng ta bước đầu thấy những nỗ lực cải thiện này khi VIB tiên phong ứng dụng thành công AI và dữ liệu lớn (Big Data) trong quy trình cấp thẻ tín dụng, rút ngắn thời gian phê duyệt hạn mức thẻ chỉ trong 15-30 phút. Dòng thẻ mới VIB sắp ra mắt sẽ còn áp dụng nhiều công nghệ hàng đầu khác mà ở Việt Nam chưa có tiền lệ, tiếp tục nối dài những thành tựu của chúng tôi trong thúc đẩy tài chính toàn diện đến mọi người, vào mọi lúc và ở mọi nơi.

Tôi rất háo hức trước sự kiện ra mắt dòng thẻ mới của VIB vào tháng 4. Sự kiện này cũng khẳng định xu thế và nhu cầu thẻ đang thay đổi tại Việt Nam hoàn toàn có thể sánh ngang và thậm chí là đi tiên phong so với các nước trong khu vực.

Khánh Anh