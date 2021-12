Việt Nam là thị trường đầu tư trọng điểm của BEST Express

BEST Express xem Việt Nam là thị trường trọng điểm tại Đông Nam Á, đổ 20 triệu USD vốn đầu tư chỉ trong năm 2021.

Từ khi quyết định mở rộng và phát triển tại khu vực Đông Nam Á, BEST Inc. đã chọn Việt Nam là thị trường trọng điểm. Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại số tại đây trong những năm qua là lý do chính thu hút tập đoàn đổ vốn đầu tư vào quốc gia này. Báo cáo của Google và Temasek dự báo kinh tế số tại Việt Nam sẽ chạm mốc 57 tỷ USD vào năm 2025, sau khi ghi nhận mức tăng trưởng thương mại điện tử đến 53%.

Trong talkshow "Nguy - Cơ" phát ngày 23/12, trao đổi với Host Thái Vân Linh, ông Nelson Wu, CEO BEST Inc. Vietnam đã giải đáp lý do chọn Việt Nam làm thị trường trọng tâm phát triển dịch vụ. "Việt Nam có dân số đông đến 100 triệu người. Tỷ lệ dân số sử dụng smartphone lên tới 63%, thậm chí còn cao hơn Indonesia (58%) và Philippines (37%). Những con số biết nói đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia chiến lược trong kế hoạch của chúng tôi", ông cho biết.

Đơn vị đầu tư mạnh cho kho bãi.

Sau hơn hai năm có mặt tại Việt Nam, để hiện thực hóa những chiến lược riêng, BEST đã đầu tư hơn 50 triệu USD, bao gồm việc thu mua Vinacapital Việt Nam, một công ty chuyển phát nhanh nội địa. Doanh nghiệp đã tận dụng tài nguyên, mạng lưới bưu cục sẵn có nhằm phát triển nhanh chóng. Đơn vị còn đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng, nền tảng công nghệ, đội ngũ nhân sự, tiếp cận và phục vụ nhu cầu khách hàng trong nước, phát huy tối đa tiềm lực và mở rộng dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả.

Trong năm 2021, BEST đầu tư mạnh gần 20 triệu USD vào thị trường Việt Nam, bao gồm chi gần 14 triệu USD mở hai trung tâm phân loại quy mô lớn nhất của tập đoàn tại Đông Nam Á. Tháng 1, doanh nghiệp đầu tư 8 triệu USD vào trung tâm phân loại Củ Chi với tổng diện tích 40.000 m2. Riêng kho bãi khai thác 15.500 m2. Tháng 11, BEST tiếp tục đổ thêm 5,5 triệu USD vào trung tâm Bắc Ninh với diện tích 45.000 m2. Kho bãi đang hoạt động rộng 22.000 m2.

Bên cạnh đó, trong tháng 7, BEST đã cho xây dựng và đưa vào hoạt động 5 trung tâm phân loại lớn khác cùng 23 trung tâm nhỏ trên cả nước , nâng tổng diện tích khai thác kho bãi lên hơn 100.000 m2. Năng lực xử chạm đỉnh 1,8 triệu đơn mỗi ngày trên toàn hệ thống.

Dây chuyền công nghệ cao tại trung tâm phân loại.

Ngoài đầu tư dây chuyền công nghệ cao tại trung tâm phân loại trên cả nước, BEST cũng mở rộng quy mô nhân sự, nâng tổng số nhân viên đang làm việc tại khối văn phòng lên hơn 3.000 người. Cả Việt Nam có 7.000 nhân viên giao hàng cùng hàng nghìn kỹ sư, công nhân vận hành tại các trung tâm phân loại.

BEST hướng tới mở rộng thị phần trong năm 2022.

Sắp tới, với định hướng mở rộng thêm 1.500 bưu cục và phát triển các dịch vụ mới, BEST cho biết sẽ tiếp tục rót vốn đầu tư mạnh để mở rộng và khai thác tối đa tiềm năng tại thị trường Việt Nam trong năm 2022.

"Tiềm năng thương mại điện tử của thị trường Việt Nam dự kiến vẫn tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường và tạo lợi thế cạnh tranh, BEST sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống, cải tiến công nghệ, mang lại sự tiện ích và an tâm cho các khách hàng, đối tác... trong năm mới", đại diện BEST Express chia sẻ.

Thy An

Ảnh: BEST Express