'Việt Nam là thị trường chiến lược của Danone'

Danone, tập đoàn sở hữu thương hiệu sữa công thức Aptamil cho trẻ có trụ sở tại Pháp, đang đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam. Bà Trần Thị Hoàng Thư, Tổng giám đốc Danone Việt Nam, chia sẻ về góc nhìn thị trường, cũng như những thách thức và định hướng của tập đoàn tại Việt Nam thời gian tới.

Bà Trần Thị Hoàng Thư, Tổng giám đốc Danone Việt Nam. Ảnh: Danone Việt Nam

- Vì sao tập đoàn đẩy mạnh đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam?

- Việt Nam là một thị trường chiến lược trọng điểm. Sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng tạo ra nhu cầu rất lớn đối với phân khúc sản phẩm dinh dưỡng cao cấp, nguồn gốc rõ ràng. Danone nhận thấy sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của nhiều phụ huynh Việt khi không chỉ tìm kiếm các sản phẩm sữa hỗ trợ phát triển thể chất mà còn đòi hỏi những giải pháp khoa học chuyên biệt để xây dựng nền tảng miễn dịch và phát triển trí não cho con. Đây là cơ hội để chúng tôi mang trọn vẹn di sản khoa học toàn cầu đến Việt Nam.

- Theo bà, đâu là những thay đổi đáng kể nhất trong nhu cầu và kỳ vọng của các bậc phụ huynh Việt Nam hiện nay đối với sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ?

- Nhu cầu của phụ huynh về sữa công thức cho trẻ đang dần trở nên khắt khe hơn bao giờ hết. Phụ huynh Việt Nam sẵn sàng chi trả cao hơn cho các sản phẩm sữa dinh dưỡng ngoại nhập.

Đó là những cơ hội lớn cho Aptamil tại thị trường Việt Nam. Song, chúng tôi cũng hiểu rằng thị trường còn tồn tại nhiều thách thức lớn cần phải đương đầu. Thứ nhất, thị trường sữa Việt Nam có giá trị ước tính đạt 2 tỷ USD (theo Hiệp hội sữa Việt Nam) nhưng tỷ lệ cạnh tranh gay gắt. Thứ hai, việc có được niềm tin của người tiêu dùng trong bối cảnh nhiều sản phẩm trôi nổi trên thị trường là điều không đơn giản.

- Đơn vị làm gì để giải quyết những thách thức này?

- Để vượt qua những thách thức này và củng cố niềm tin của người tiêu dùng, Danone tập trung vào hai chiến lược cốt lõi. Thứ nhất, đảm bảo sự đồng nhất và nguyên bản của sản phẩm. Các sản phẩm Aptamil chính hãng được nhập khẩu về Việt Nam đều là nguyên hộp, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật Việt Nam, tiêu chuẩn khoa học và quy trình kiểm soát chất lượng của tập đoàn Danone trên toàn thế giới.

Thứ hai, xây dựng và củng cố hệ thống phân phối chính hãng đáng tin cậy. Việc hợp tác chiến lược với các nhà phân phối và các chuỗi bán lẻ mẹ và bé uy tín hàng đầu tại Việt Nam đảm bảo sản phẩm Aptamil chính hãng sẽ đến tay người tiêu dùng thông qua các kênh được kiểm soát chặt chẽ, có đầy đủ giấy tờ chứng nhận và minh bạch về nguồn gốc xuất xứ.

Danone luôn đặt nghiên cứu khoa học làm nền tảng trong hoạt động của tập đoàn. Ảnh: Danone Việt Nam

- Dấu ấn của thương hiệu Aptamil sau nhiều năm có mặt tại Việt Nam là gì?

- Năm 2019, Aptamil gia nhập thị trường sữa Việt Nam, đánh dấu một trong những cột mốc quan trọng nhất của Danone Việt Nam, trở thành đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng dòng Aptamil Profutura Kid Cesarbiotik 3 (Aptamil New Zealand 3). Điều này giải quyết trăn trở lớn nhất của người tiêu dùng trong việc minh bạch về nguồn gốc, chất lượng đồng nhất và nguyên bản trong từng sản phẩm.

Chúng tôi đã thành công trong việc định vị Aptamil là thương hiệu cao cấp, được nhiều phụ huynh tin dùng. Điều này thể hiện qua sự tăng trưởng ổn định mỗi năm trong phân khúc sữa công thức cao cấp. Bên cạnh đó, việc hợp tác với các chuỗi cửa hàng bán lẻ uy tín, xây dựng kênh phân phối chính hãng đáng tin cậy và tổ chức các hoạt động tư vấn dinh dưỡng chuyên sâu, cũng là những thành tựu của Danone giúp củng cố vị thế của thương hiệu với người tiêu dùng.

- Tầm nhìn "Một hành tinh, một sức khỏe" của Danone và định hướng "Mỗi hành trình lớn khôn đều khác biệt" của Aptamil sẽ được đơn vị cụ thể hóa ra sao tại Việt Nam?

- Tầm nhìn của Danone ra đời vào năm 2017 trong bối cảnh toàn cầu ngày càng nhận thức rõ về sự cấp thiết của phát triển bền vững và những vấn đề liên quan tới thực phẩm. Đó là lúc các tập đoàn phải minh bạch về nguồn gốc và tác động của thực phẩm đối với con người và hành tinh. Danone xem đó là kim chỉ nam vì đây là định hướng kinh doanh chiến lược cho sự phát triển bền vững lâu dài.

Với triết lý này, chúng tôi cam kết hoạt động kinh doanh bền vững tại Việt Nam, đặt vấn đề môi trường và sức khỏe con người làm trọng tâm. Điều này được thực hiện qua hai trụ cột. Thứ nhất là "Một sức khỏe" (vì con người), tập trung vào dinh dưỡng, đặc biệt là dinh dưỡng cho trẻ em và sức khỏe đường ruột. Chúng tôi cũng đẩy mạnh hợp tác với các bệnh viện để nghiên cứu và giáo dục về sức khỏe và khuyến khích lối sống lành mạnh thông qua các chiến dịch truyền thông.

Thứ hai là "Một hành tinh" (Vì môi trường): Danone Việt Nam cam kết vận hành bền vững để giảm thiểu tác động môi trường, thực hiện các mục tiêu toàn cầu, ưu tiên hợp tác với các đối tác chiến lược tại Việt Nam có chung cam kết về sự bền vững.

Bên cạnh đó, định hướng "Mỗi hành trình lớn khôn đều khác biệt" tại Việt Nam được cụ thể hóa bằng việc phát triển danh mục sản phẩm đáp ứng các nhu cầu khác biệt. Trong đó, với dinh dưỡng khoa học cho trẻ sinh mổ, Danone giới thiệu sản phẩm Aptamil Profutura Kid Cesarbiotik 3 (Aptamil New Zealand 3) là dòng sữa công thức phù hợp hỗ trợ dinh dưỡng cho nhóm trẻ sinh mổ, áp dụng công thức Synbiotic độc quyền và bộ 5 dưỡng chất hỗ trợ phát triển trí não, hỗ trợ trẻ tăng cường đề kháng, trí não vẹn toàn.

Danone Việt Nam là đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng dòng Aptamil Profutura Kid Cesarbiotik 3 (Aptamil New Zealand 3) tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Danone Việt Nam

Để đáp ứng nhu cầu bổ sung dinh dưỡng cho từng nhóm trẻ, Aptamil còn có các dòng khác hỗ trợ trẻ tăng cường miễn dịch, trí não và cả thể chất, từ đó giúp trẻ phát triển toàn diện.

Trong tương lai, chúng tôi hướng tới nghiên cứu các giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt hơn dựa trên đặc điểm tiêu hóa và môi trường sống của trẻ em từng khu vực, đảm bảo mọi trẻ em đều được nuôi dưỡng để phát triển tiềm năng của mình.

- Danone định vị vai trò của Aptamil ra sao, đặc biệt là với dòng sản phẩm chiến lược Aptamil Profutura Kid Cesarbiotik 3 (Aptamil New Zealand 3)?

- Là thương hiệu số 1 của Danone, Aptamil Profutura Kid Cesarbiotik 3 (Aptamil New Zealand 3) vẫn sẽ là sản phẩm chiến lược trong giai đoạn mở rộng tại thị trường Việt Nam, tiếp tục dẫn dắt phân khúc sữa công thức cao cấp của Danone.

Không chỉ dừng lại ở dinh dưỡng cho trẻ, Danone đang nghiên cứu kế hoạch mở rộng danh mục sang các mảng khác như: dinh dưỡng y tế chuyên biệt hoặc các sản phẩm dinh dưỡng từ sữa và thực vật (Plant-based), nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng Việt.

- Tập đoàn có những cam kết cụ thể nào trong việc đồng hành cùng sức khỏe và sự phát triển của thế hệ tương lai Việt Nam?

- Danone mong muốn trở thành đối tác dinh dưỡng được tin chọn của các gia đình Việt Nam. Để đạt được điều đó, chúng tôi sẽ thiết lập chiến lược đầu tư toàn diện tại thị trường Việt Nam. Trong tương lai, Danone sẽ triển khai nhiều hoạt động nâng cao kiến thức về khoa học dinh dưỡng cho người Việt. Chúng tôi sẽ hợp tác với các chuyên gia và tổ chức y tế hàng đầu Việt Nam để thực hiện các nghiên cứu hay các chương trình giáo dục về vai trò của dinh dưỡng với trẻ.

Danone cũng sẽ tập trung đầu tư vào con người, phát triển đội ngũ chuyên gia trong nước, đảm bảo chúng tôi có thể hiểu sâu sắc văn hóa và nhu cầu của người tiêu dùng Việt. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm mua sắm chính hãng và cung cấp dịch vụ tư vấn dinh dưỡng.

Mai Thương