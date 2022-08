'Việt Nam là thị trường chiến lược cho nền kinh tế kỹ thuật số'

Ông Pieter Jan De Kroon, Giám đốc điều hành Entravision MediaDonuts cho biết Việt Nam có tốc độc tăng trưởng cao về quảng cáo kỹ thuật số, có tiềm năng lớn trong khu vực.

Theo ông Pieter Jan De Kroon, Việt Nam là một nền kinh tế năng động và sở hữu độ tăng trưởng cao. Tốc độ phát triển của ngành quảng cáo, đặc biệt kỹ thuật số (digital) là minh chứng cho điều đó. Dựa trên báo cáo của Statista, tổng chi phí quảng cáo tại Việt Nam năm 2021 đạt 887 triệu USD. Số liệu thống kê Digital in Vietnam 2021 của We are Social cho thấy, tổng chi tiêu quảng cáo ngành digital năm 2020 vẫn tăng 9,2% lên 290 triệu USD trong 2021, bất chấp Covid-19.

Ông nhận định Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những thị trường dẫn đầu về chi tiêu marketing cũng như tốc độ phát triển trong khu vực. Các nhà quảng cáo Việt Nam luôn mong muốn tìm hiểu và trải nghiệm các nền tảng quảng cáo khác nhau để tìm ra lợi thế cạnh tranh. Từ đó góp phần không nhỏ cho sự tăng trưởng này.

Hoạt động kinh doanh của Entravision MediaDonuts dựa trên ba trụ cột: truyền thông mạng xã hội (Social Media), truyền thông thương mại (Commerce Media) và quảng cáo qua ứng dụng di động (Mobile App Performance).

Mạng xã hội tiếp tục chiếm lĩnh phần lớn thời gian trực tuyến của người dùng Internet và qua đó cũng nắm giữ phần lớn chi tiêu cho quảng cáo kỹ thuật số. Entravision MediaDonuts là đối tác của Twitter và TikTok tại Việt Nam. Đơn vị có các nhóm chuyên gia phụ trách từng nền tảng để cung cấp hỗ trợ cơ bản cho các nhà quảng cáo và đại lý Việt Nam. Nhóm nhân sự giúp họ triển khai các chiến dịch thành công dựa trên các phương pháp hay nhất của nền tảng trong nước cũng như trên toàn cầu.

Thứ hai, quảng cáo của thị trường truyền thông thương mại đang tăng trưởng nhanh thông qua sự phát triển của thương mại điện tử. Đơn vị có thể cung cấp các sản phẩm độc đáo thông qua quan hệ đối tác độc quyền với Criteo - nền tảng truyền thông thương mại lớn nhất cho Internet trên toàn cầu, Chợ Tốt (Carousell Media Group) - một trong những nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á, cũng như ví điện tử MoMo. Sự kết hợp đa nền tảng này cho phép các thương hiệu xây dựng chiến lược truyền thông tinh vi, tạo ra mức tỷ lệ hoàn vốn chi tiêu quảng cáo (ROAS) và tổng khối lượng hàng hoá (GMV) cao.

Trong nhiều năm qua đơn vị đã phát triển các giải pháp quảng cáo hiệu suất dành cho ứng dụng di động. Nhờ vậy công ty giúp các nhà phát triển ứng dụng thúc đẩy số lượng lượt cài đặt trên quy mô lớn, tối ưu hóa cho tương tác thực trên ứng dụng, dù với mục tiêu là mua hàng trong game, mở tài khoản hay bán hàng trực tuyến.

"Chúng tôi đã làm việc với các doanh nghiệp trong lĩnh vực fintech, gaming, thương mại điện tử và giáo dục khá thành công, giúp họ phát triển người dùng cũng như tăng trưởng doanh số", ông Pieter Jan De Kroon nói.

Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đầu tư hơn theo ba hướng này để đa dạng hóa khả năng cung cấp sản phẩm và phát triển năng lực.

Ông Pieter Jan De Kroon lạc quan về thị trường trong nước. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ông nhấn mạnh sự hào hứng với tiềm năng của Việt Nam - một thị trường xây có các thương hiệu cởi mở khám phá nền tảng và chiến lược quảng cáo mới. Tuy nhiên, sử dụng hiệu quả các kênh truyền thông mới không phải là một điều đơn giản. Do đó, một trong những vai trò chính của Entravision MediaDonuts là cung cấp đầy đủ kiến thức và thông tin cho các nhà quảng cáo cũng như đại lý của họ để sử dụng các phương pháp hiệu quả nhất của các nền tảng này. Mục tiêu cuối cùng là cung cấp các chiến dịch có hiệu suất cao, thúc đẩy kết quả kinh doanh thực tế.

Đội ngũ nhân sự gồm hơn 20 chuyên gia quảng cáo tại TP HCM và Hà Nội, có chuyên môn sâu trong ngành. Thời gian tới, công ty dự kiến ra mắt Học viện Entravision MediaDonuts (EM Academy) tại Việt Nam. Nền tảng học tập qua video bao gồm các chủ đề dựa trên ba trụ cột kinh doanh kể trên.

"Việt Nam là một nền kinh tế năng động, tăng trưởng cao và do đó đây sẽ tiếp tục là thị trường trọng điểm của Entravision MediaDonuts. Chúng tôi cam kết cung cấp các giải pháp quảng cáo đẳng cấp nhất nhằm thúc đẩy kết quả kinh doanh thực tế cho các nhà quảng cáo", vị giám đốc nhấn mạnh.

Để đạt được mục tiêu đó, công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào việc cung cấp sản phẩm thông qua việc mở rộng quan hệ đối tác với các nền tảng truyền thông xã hội và truyền thông thương mại, phát triển khả năng hoạt động của ứng dụng di động.

Giám đốc công ty cũng lạc quan về tiềm năng của thương mại xã hội và mua sắm trực tiếp. Đơn vị sẽ đưa các sản phẩm thuộc lĩnh vực này để cung cấp giải pháp toàn diện hơn cho các nhà quảng cáo.

Minh Huy