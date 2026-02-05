'Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu'

Ông Abdul Raof Latiff, Tổng giám đốc DBS Việt Nam nhận định tư duy đổi mới sáng tạo và vị thế chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu là những yếu tố khiến Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư dài hạn.

DBS là ngân hàng lớn nhất Singapore và Đông Nam Á về quy mô tài sản, hoạt động tại 19 quốc gia. Gia nhập Việt Nam từ năm 2010, ngân hàng này tập trung vào mảng ngân hàng doanh nghiệp, nhất là hoạt động thương mại và dòng vốn đầu tư xuyên biên giới.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và chuyển đổi số mạnh mẽ, ông Abdul Raof Latiff chia sẻ với VnExpress về chiến lược phát triển, lợi thế công nghệ và định hướng dài hạn của DBS tại Việt Nam.

Ông Abdul Raof Latiff, Tổng giám đốc DBS Việt Nam. Ảnh: DBS

- Vì sao DBS chọn Việt Nam là điểm đến chiến lược tại châu Á?

- Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực, nổi bật bởi tốc độ tăng trưởng nhanh và tư duy kinh doanh thay đổi rõ nét. Doanh nghiệp trong nước ngày càng chủ động đổi mới, tích cực kết nối khu vực và hướng đến tiêu chuẩn phát triển bền vững. Cùng với đó, địa chính trị toàn cầu đang tái định hình dòng chảy thương mại, đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất - thương mại trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là những yếu tố khiến chúng tôi xem Việt Nam là thị trường chiến lược dài hạn, chứ không chỉ là điểm dừng theo chu kỳ tăng trưởng.

- DBS mang gì đến Việt Nam giữa bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn trong ngành tài chính - ngân hàng?

- Thế mạnh của DBS tại Việt Nam được xây dựng trên ba trụ cột. Thứ nhất, mạng lưới hoạt động tại 19 quốc gia cho phép chúng tôi kết nối doanh nghiệp Việt với chuỗi cung ứng, thị trường ASEAN và nhà đầu tư trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thứ hai, giải pháp tài chính đồng bộ. DBS không chỉ cung cấp sản phẩm tài chính đơn lẻ mà đóng vai trò đối tác xuyên suốt, từ quản lý vốn lưu động, tài trợ thương mại đến tư vấn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và mua bán - sáp nhập (M&A). Thứ ba, năng lực số hóa gắn với hiệu quả vận hành. Các nền tảng số và giải pháp thời gian thực giúp doanh nghiệp đơn giản hóa quy trình, nâng cao minh bạch và quản trị rủi ro. Đồng thời, thông qua tài trợ bền vững, chúng tôi giúp doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, tiếp cận nguồn vốn xanh.

Trụ sở DBS Group tại Singapore. Ảnh: DBS

- Trong khi các ngân hàng đều đẩy mạnh chuyển đổi số, DBS tạo khác biệt bằng cách nào?

- Chuyển đổi số không chỉ là đầu tư công nghệ, mà còn là tích hợp công nghệ vào hoạt động để tạo hiệu quả thực chất. DBS tập trung ứng dụng API và số hóa toàn diện nhằm nâng cao trải nghiệm và tối ưu vận hành.

Chúng tôi phát triển các giải pháp ngân hàng số dựa trên API, cho phép tích hợp trực tiếp dịch vụ ngân hàng vào hệ thống vận hành của doanh nghiệp. Nền tảng DBS RAPID hỗ trợ xử lý thanh toán, thu hộ và truy vấn thông tin theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp theo dõi dòng tiền minh bạch và rút ngắn thời gian xử lý giao dịch. Hiện DBS cung cấp gần 180 module API, có thể kết hợp linh hoạt theo nhu cầu từng ngành như thương mại điện tử, bảo hiểm, logistics hay sản xuất.

Song song đó, ngân hàng tập trung vào khả năng tích hợp số hóa từ đầu đến cuối. Hệ thống của doanh nghiệp có thể kết nối trực tiếp với ngân hàng để thực hiện nhiều loại thanh toán và quản lý dòng tiền theo thời gian thực. Các giải pháp như DBS IDEAL, VietQR, Host-to-Host hay nền tảng Digidoc giúp số hóa chứng từ giao dịch quốc tế, giảm thủ tục giấy tờ và tăng tốc độ xử lý.

Bên trong ngân hàng, DBS đẩy mạnh chuyển đổi số nội bộ với tỷ lệ xử lý tự động vượt 90%, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành và đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng nhất trên toàn mạng lưới. Những năng lực này giúp DBS triển khai các giải pháp thanh toán và quản lý dòng tiền số cho khách hàng doanh nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh số hóa đang diễn ra trên toàn ngành.

- Ông phản hồi thế nào trước ý kiến cho rằng các ngân hàng nước ngoài chỉ tập trung vào FDI và bỏ ngỏ khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)?

- Nhận định này phản ánh một phần thực tế. Các ngân hàng nước ngoài thường bắt đầu với nhóm FDI và tập đoàn lớn do phù hợp năng lực giao dịch quốc tế, quản trị rủi ro và tuân thủ. Nhưng DBS không dừng lại ở nhóm "an toàn" này. Chúng tôi đồng hành với doanh nghiệp Việt trong giai đoạn chuyển mình, nhất là SME có nhu cầu mở rộng và chuẩn hóa vận hành. Cách tiếp cận là giúp họ xây nền móng tài chính - vận hành trước khi tăng tốc. Ví dụ, DBS cùng doanh nghiệp logistics xây giải pháp thanh toán số tích hợp hệ thống ngân hàng nội địa, tự động chi trả và hoàn tiền theo thời gian thực. Với doanh nghiệp xuất khẩu, nền tảng Digidoc giúp số hóa chứng từ ngoại hối, tăng minh bạch và giảm rủi ro dòng tiền. Khi doanh nghiệp có nền tảng vững, cơ hội hợp tác với ngân hàng quốc tế sẽ mở rộng. Chúng tôi hướng đến vai trò kiến tạo năng lực, thay vì chỉ là bên cho vay.

- Sau gần 20 năm tại Việt Nam, DBS đã đạt thành tựu gì?

- Chúng tôi đồng hành hơn 400 doanh nghiệp lớn, cung cấp từ quản lý tiền tệ, tài trợ thương mại đến giải pháp số hóa. Những nỗ lực này được ghi nhận qua nhiều giải thưởng như "Ngân hàng Quản lý Tiền tệ Tốt nhất" (Triple A), "Nhà cung cấp Tài trợ Thương mại Tốt nhất" (Euromoney)... Ở cấp toàn cầu, DBS được vinh danh "Ngân hàng An toàn nhất châu Á" suốt 17 năm qua. Tuy nhiên, thành tựu lớn nhất là niềm tin của khách hàng khi chọn DBS làm cầu nối để vươn ra khu vực.

DBS kết nối và đồng hành cùng các doanh nghiệp tại Việt Nam. Ảnh: DBS

- Ông đánh giá đâu là thách thức lớn nhất với doanh nghiệp Việt giai đoạn tới?

- Ba thách thức lớn là: sự bất ổn toàn cầu (địa chính trị, chuỗi cung ứng, thương mại), chuyển đổi số (tận dụng công nghệ, đảm bảo yếu tố con người và bền vững) và yêu cầu phát triển bền vững (ESG) ngày càng cao từ nhà đầu tư, đối tác, cơ quan quản lý.

- Vậy động lực tăng trưởng và lĩnh vực tiềm năng tại Việt Nam trong ngắn hạn là gì?

- Hai động lực chính là số hóa và phát triển bền vững. Thị trường thương mại điện tử dự báo đạt 50 tỷ USD năm 2030, mở ra cơ hội lớn cho thanh toán số và tài trợ chuỗi cung ứng.

Việt Nam cam kết phát thải ròng bằng 0 năm 2050, các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững đang hút vốn FDI và tạo cơ hội mới. DBS đã tham gia tài trợ 50 triệu USD cho dự án điện mặt trời áp mái của BCG - SP Solar 1, tư vấn phát hành trái phiếu liên kết bền vững cho JAPFA.

- Mục tiêu chiến lược của DBS Việt Nam giai đoạn tới là gì?

- Chúng tôi giữ cái nhìn lạc quan với dự báo tăng trưởng dài hạn khoảng 6% trong giai đoạn 2025-2040, cao hơn mức trung bình ASEAN. Tầm nhìn đến 2030, DBS muốn trở thành đối tác chiến lược hàng đầu và đơn vị hỗ trợ vốn quan trọng trong hệ sinh thái tài chính Việt Nam. Chúng tôi sẽ mở rộng danh mục khách hàng trong 14 lĩnh vực trọng điểm, làm cầu nối đầu tư - thương mại giữa Việt Nam và các thị trường lớn như Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Đồng thời, DBS cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, hướng đến một nền kinh tế bền vững và thịnh vượng hơn.

Minh Ngọc