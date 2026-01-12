Việt Nam là điểm đến phổ biến thứ hai thế giới với khách Trung Quốc

Hàn Quốc, Việt Nam và Thái Lan là ba điểm đến phổ biến nhất với khách Trung Quốc trong năm nay, theo nghiên cứu của China Trading Desk.

Năm 2026, du khách Trung Quốc dự kiến thực hiện 165-175 triệu chuyến đi xuyên quốc gia, tăng 10-20 triệu lượt so với 155 triệu lượt của năm 2025.

Theo nghiên cứu của China Trading Desk công bố hôm 8/1, Hàn Quốc, Việt Nam và Thái Lan, theo thứ tự, sẽ trở thành ba điểm đến phổ biến nhất đối với khách du lịch Trung Quốc trong năm nay, do mỗi nơi đều có lợi thế kết nối giao thông thuận tiện với Trung Quốc, sở hữu nhiều điểm tham quan nổi tiếng. Các điểm đến xa xôi như châu Âu, châu Phi cũng được khách Trung quan tâm trong năm nay.

Được thành lập từ năm 2018, China Trading Desk cung cấp cho ngành du lịch "China Outbound Travel Sentiment Survey", khảo sát định kỳ về hành vi, tâm lý đi du lịch nước ngoài của người Trung Quốc. Đây là nguồn dữ liệu chuyên sâu với mẫu khảo sát hàng chục nghìn người, thường xuyên được các hãng tin quốc tế lớn trích dẫn để phân tích xu hướng tiêu dùng.

Năm 2025, Trung Quốc đại lục cũng là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, với 5,28 triệu lượt khách, chiếm 25% tổng thị phần khách quốc tế. Trong khi đó, năm 2025, Thái Lan đón 4,5 triệu lượt khách Trung.

Du khách Trung Quốc xếp hàng check in để lên máy bay. Ảnh: SCMP

Giới phân tích, chuyên gia trong ngành tại Trung Quốc nhận định lượng khách Trung đi quốc tế tiếp tục tăng trưởng trong năm nay nhờ chính sách miễn visa của nhiều nước với công dân nước này.

Từ tháng 12/2025, khách Trung Quốc đến Nga du lịch không cần visa nếu ở dưới 30 ngày, Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng chính sách miễn thị thực cho khách Trung trong tháng 1 trong khi Campuchia có kế hoạch miễn visa cho khách đến từ tháng 6 đến 10.

Nới lỏng và miễn thị thực được coi như yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của thị trường du lịch quốc tế tại Trung Quốc, theo James Chin, giáo sư nghiên cứu châu Á tại Đại học Tasmania, Australia.

Đồng nhân dân tệ tăng hơn 1% so với đồng USD trong tháng qua đã tạo thêm động lực cho thị trường du lịch outbound (khách đi nước ngoài) của Trung Quốc, theo Song Seng Wun, cố vấn kinh tế tại công ty SDAX có trụ sở tại Singapore. Tuy nhiên, ông Song cũng cho rằng một số đồng tiền châu Á khác đều tăng giá so với đồng USD, làm giảm lợi thế của đồng nhân dân tệ.

Ngoài ra, các đường bay quốc tế tại Trung Quốc phát triển mạnh cũng trở thành động lực thúc đẩy khách đi du lịch nước ngoài nhiều hơn, theo Sienna Parulis-Cook, giám đốc tiếp thị và truyền thông của công ty tiếp thị Dragon Trail International. Một số đường bay mới tiếp tục được khai trương trong tháng 1 tại Trung Quốc gồm Thượng Hải-Buenos Aires, Argentina và Bắc Kinh-Muscat, Oman.

Tuy nhiên, khách du lịch Trung Quốc đến Nhật Bản dự kiến giảm mạnh vào năm 2026. Khảo sát của China Trading Desk cho thấy Nhật Bản đón từ 4,8 triệu đến 5,8 triệu lượt khách Trung Quốc trong năm nay, giảm gần 50% so với 9,3 triệu lượt khách vào năm 2025.

Lượng khách Trung Quốc đến Nhật Bản hàng tháng đã giảm xuống còn 560.000 người trong tháng 11 khi xảy ra căng thẳng chính trị giữa hai nước, đến tháng 12 chỉ đạt 530.000 lượt. Trước đó, vào tháng 10, khi chưa xảy ra căng thẳng chính trị, lượng khách Trung đến Nhật đạt 715.000 lượt. CEO China Trading Desk, Subramania Bhatt, cho biết một phần nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này do "tâm lý tránh Nhật Bản".

All Nippon Airways, một trong những hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản, cho biết lượng khách du lịch, công tác từ Nhật Bản đến Trung Quốc hầu như không thay đổi kể từ tháng 11, nhưng hãng đang cố gắng tăng doanh thu bằng cách tiếp thị các chuyến bay cho người Hoa ở nước ngoài trở về nước.

Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), ngành du lịch của Trung Quốc được dự báo tăng trưởng 7% trong mỗi thập kỷ tới, đóng góp 3.800 tỷ USD vào tổng sản phẩm quốc nội của đất nước. Năm 2031, Trung Quốc được dự báo trở thành thị trường du lịch lớn nhất thế giới, vượt Mỹ.

Anh Minh (Theo SCMP)