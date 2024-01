Việt Nam là 'bất ngờ lớn nhất' của blogger du lịch Mỹ

Blogger du lịch người Mỹ Christopher Elliott chia sẻ Việt Nam là "bất ngờ lớn nhất" trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới năm 2023 của mình.

Người sáng lập blog du lịch nổi tiếng Elliott Confidential, Christopher Elliott, dành cả năm 2023 để du lịch vòng quanh thế giới. Trong chuyến đi đó anh ghé thăm Hội An, Việt Nam và nơi này để lại cho anh "bất ngờ lớn nhất".

Elliott dành cuối tuần ở Hội An, nơi thu hút anh nhờ vẻ đẹp tự nhiên với những ngọn núi xanh, bãi biển đẹp như tranh vẽ. Phố cổ Hội An với nhiều đền chùa, lịch sử phong phú cũng gây ấn tượng mạnh mẽ với Elliott. "Hãy đi ra chợ và đến sông Thu Bồ vào lúc hoàng hôn, ngắm những chiếc thuyền lồng đầy màu sắc, ăn phở", nam du khách Mỹ gợi ý về trải nghiệm khi đến thành phố nổi tiếng của miền Trung.

Phố cổ Hội An. Ảnh: Nick M

Không riêng Elliott, nhiều du khách quốc tế khi đến Hội An cũng bày tỏ sự thích thú và yêu mến. Trước đó Cẩm nang du lịch Lifestyle Asia trụ sở ở Hong Kong cũng gợi ý "một ngày là không đủ nếu muốn khám phá Hội An" và khuyên du khách nên giành ít nhất hai đêm ở thành phố này. Hội An nổi bật với những chiếc đèn lồng thắp sáng về đêm tại các cửa hàng trong phố cổ và trên sông, được du khách ví như "khiến nơi đây trông giống như bước vào một câu chuyện cổ tích".

"Nếu nói rằng sự ấm áp của Hội An là điều không thể cưỡng và dứt khoát phải nằm trong hành trình khám phá Việt Nam của mỗi du khách còn là quá nhẹ. Hội An quyến rũ và ăn ảnh", tờ Lifestyle Asia viết.

Một trong những khách sạn gợi ý du khách nên lưu trú là Anantara Hội An Resort, Tui Blue Nam Hội An, Victoria Hoi An Beach Resort & Spa.

Elliott đi xem các thuyền đánh cá ở Hội An. Ảnh: USA Today

Elliott gợi ý du khách nên đến Hội An vào tháng 5 năm nay, là thời điểm đẹp nhất. Ngoài ra, nam du khách cũng đưa lời khuyên về các điểm đến quốc tế khác nên ghé theo từng tháng. Tháng 1 nên đến Nam Cực, tháng 2 ghé Doha Quata, tháng 3 đi Christchurch, New Zealand, tháng 4 đến Kyoto và tháng 6 đến Fukuoka, Nhật Bản, tháng 7 thăm Santiago, Chile, còn tháng 8 đi Seoul, Hàn Quốc. Tháng 9 du khách có thể ghé Los Angeles Mỹ, tháng 10 tới Chiang Rai, Thái Lan, tháng 11 đến Siem Riep ở Campuchia và tháng 12 dành thời gian ở Hobart, Australia.

Anh Minh (Theo USA Today)