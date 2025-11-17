Việt Nam - Kuwait nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kuwait nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược, thống nhất nhiều định hướng phát triển quan hệ.

Trong cuộc hội đàm ngày 17/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmad Al-Abdullah Al-Sabah đánh giá quan hệ Việt Nam - Kuwait không ngừng được mở rộng và củng cố, đặc biệt là thương mại, đầu tư, năng lượng, giáo dục, lao động và hỗ trợ phát triển, nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược.

Hai Thủ tướng cũng trao đổi về tình hình song phương, khu vực và quốc tế, cũng như thống nhất nhiều định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Kuwait phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững hơn trong thời gian tới.

Hai lãnh đạo xác định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước, nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên hơn 12-15 tỷ USD vào năm 2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmad Al-Abdullah Al-Sabah. Ảnh: VGP

Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả, thúc đẩy mở rộng hoạt động của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", coi đây là biểu tượng của quan hệ hợp tác chiến lược, góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh năng lượng cho cả hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất đàm phán Thỏa thuận khung dài hạn về các mặt hàng chiến lược, trong đó có gạo, để đảm bảo an ninh lương thực cho Kuwait và triển khai các dự án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái Halal tại Việt Nam.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, an ninh mạng, năng lượng tái tạo, giáo dục - đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân. Hai Thủ tướng thống nhất đưa hợp tác giáo dục và văn hóa trở thành nền tảng bền vững cho quan hệ hữu nghị lâu dài giữa hai dân tộc.

Thủ tướng Kuwait cam kết sẽ mở rộng học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học các ngành, lĩnh vực mới như STEM, khoa học cơ bản, đồng thời nghiên cứu khả năng miễn thị thực cho công dân hai nước.

Kuwait hiện là đối tác thương mại và đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong các nước thuộc GCC. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 7,3 tỷ USD.

Dự án đầu tư lớn nhất của Kuwait tại Việt Nam là Liên hợp Lọc Hóa dầu Nghi Sơn có tổng vốn đầu tư 9 tỷ USD. Hiện giữa hai nước đã có một số thỏa thuận hợp tác kết nối hợp tác địa phương như TP Hồ Chí Minh và tỉnh Ahmadi, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Al Farwaniyh.

