Việt Nam khuyến cáo công dân về nguy cơ xung đột Israel - Hezbollah

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, Ai Cập khuyến cáo công dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trước nguy cơ nổ ra xung đột giữa Israel và Hezbollah.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ngày 23/6 khuyến cáo công dân Việt Nam sinh sống tại nước này đề cao các biện pháp an ninh, an toàn, trong bối cảnh nguy cơ nổ ra xung đột toàn diện giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Khuyến cáo được đưa ra sau khi Hezbollah phóng hàng trăm tên lửa, máy bay không người lái (UAV), gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, gây hỏa hoạn tàn phá nhiều nơi ở miền bắc Israel. Quân đội Israel cũng tăng cường các cuộc không kích đáp trả vào lãnh thổ Lebanon, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tổng lực giữa hai bên.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, người Việt ở Israel được đề nghị hạn chế đến các khu vực không đảm bảo an toàn, có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của Hezbollah, đặc biệt là khu vực miền bắc. Họ cũng cần tuân thủ nghiêm quy định, hướng dẫn về an toàn của chính quyền sở tại, chủ động theo dõi tin tức, cập nhật tình hình, lên các phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Đại sứ quán khuyến cáo công dân giữ liên lạc thường xuyên, cung cấp số điện thoại, email để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.

Khí tài Hezbollah trong cuộc tập trận ở miền nam Lebanon tháng 5/2023. Ảnh: Tasnim

Ngày 24/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon ra thông báo tương tự, khuyến cáo công dân Việt tại Lebanon không đi đến những khu vực đông người, không đảm bảo an toàn.

Hiện có 8 công dân Việt Nam sinh sống tại Lebanon, chủ yếu tại thủ đô Beirut và các vùng lân cận. Đại sứ quán cho biết cuộc sống của họ vẫn diễn ra bình thường, chưa bị ảnh hưởng bởi xung đột Israel - Hezbollah.

Căng thẳng Israel - Hezbollah leo thang kể từ sau khi xung đột ở Gaza bùng phát hồi đầu tháng 10/2023. Hai bên thường xuyên tiến hành các cuộc pháo kích, không kích qua biên giới, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Căng thẳng gần đây tăng nhiệt khi lực lượng Hezbollah tăng cường độ tập kích vào lãnh thổ Israel. Quân đội Israel tuần trước tuyên bố phê duyệt kế hoạch quân sự vào lãnh thổ Lebanon để đối phó Hezbollah. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đe dọa "không có nơi nào ở Israel an toàn" trong trường hợp hai bên xảy ra chiến tranh tổng lực.

Vị trí Israel, Lebanon. Đồ họa: AFP

Đức Trung (Theo TTXVN)