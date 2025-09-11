Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc khi tới Nepal

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân cân nhắc, thận trọng trước khi tới Nepal, đề nghị người Việt ở Nepal tránh tới các khu vực biểu tình.

Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết có khoảng 250 người Việt Nam ở Nepal và chưa ghi nhận thông tin công dân bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình hiện nay.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam ở Nepal hạn chế ra khỏi nhà, tránh tới các khu vực biểu tình, nhất là ở thủ đô và những nơi có nguy cơ về an ninh, thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình trên các phương tiện thông tin đại chúng uy tín của sở tại và trang thông tin điện tử của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal.

Công dân cần tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn về biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn của chính quyền sở tại, chủ động tiến hành biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cần thiết cho bản thân và thân nhân, thường xuyên giữ liên lạc chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal.

"Công dân Việt Nam cần cân nhắc, thận trọng trước khi tới Nepal nếu không có công việc cần thiết. Trong trường hợp khẩn cấp, cần có sự hỗ trợ và thông tin về phương án bảo hộ công dân, có thể liên hệ đường dây nóng của Đại sứ quán và Bộ Ngoại giao", bà Hằng cho hay.

Cảnh sát triển khai trên đường phố thủ đô Kathmandu của Nepal hôm 10/9. Ảnh: AFP

Biểu tình quy mô lớn bùng phát ở Nepal hôm 8/9, khi hàng chục nghìn người đổ xuống đường phố thủ đô Kathmandu để bày tỏ giận dữ, sau khi chính phủ chặn hầu hết nền tảng mạng xã hội như Facebook, X, YouTube, Instagram với lý do những công ty này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát từ chính quyền.

Căng thẳng leo thang khi các cuộc tuần hành biến thành biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng ở Nepal. Người biểu tình tấn công lực lượng an ninh, còn cảnh sát bắt đầu sử dụng đạn thật khi đối phó đám đông, biến 8/9 trở thành một trong những ngày đẫm máu nhất lịch sử Nepal với 20 người chết, hàng trăm người bị thương.

Khi biểu tình ngày càng lan rộng, các quan chức Nepal trở thành mục tiêu tấn công của nhóm người quá khích. Phe biểu tình đã đề xuất cựu chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki làm thủ tướng lâm thời của đất nước nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị.

Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, đề nghị công dân Việt Nam liên hệ theo các số đường dây nóng bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao và các Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal: +91 7303625588 Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao: +84 981848484

Ngọc Ánh