Việt Nam khẳng định vị thế tại Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc

Tây Ban NhaUN Tourism đánh giá chuyến thăm của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng là "lịch sử", khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực của ngành du lịch toàn cầu suốt 44 năm qua.

Buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và lãnh đạo UN Tourism diễn ra ngày 30/9 tại Madrid, bên lề Hội nghị Thế giới về Chính sách văn hóa và Phát triển bền vững (MONDIACULT 2025).

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và đoàn đại biểu Việt Nam đã thăm và làm việc tại Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc.

Đại diện UN Tourism, ông Beka Jakeli, Trưởng Ban Đối ngoại, cho biết lãnh đạo cấp cao của tổ chức đánh giá cao vai trò của Việt Nam. Ông nhấn mạnh việc Việt Nam đăng cai thành công hai sự kiện lớn vào tháng 12/2024 tại Quảng Nam, gồm phiên họp Mạng lưới Làng Du lịch tốt nhất thế giới và Hội nghị quốc tế về Du lịch nông thôn, đã góp phần định hình chiến lược phát triển du lịch nông thôn toàn cầu.

"Các sự kiện này đã kết nối du lịch với nông nghiệp, mang lại sinh kế bền vững cho người dân. Các hình mẫu như làng rau Trà Quế ở Hội An được vinh danh là Làng Du lịch tốt nhất, trở thành kinh nghiệm quý cho nhiều quốc gia", ông Beka Jakeli nói.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định Việt Nam xác định du lịch nông thôn là hướng đi quan trọng, gắn liền với xu hướng du lịch xanh và có trách nhiệm. Theo Bộ trưởng, chiến lược này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo tồn văn hóa và nâng cao vị thế quốc gia.

"Du lịch là điểm sáng trong bức tranh kinh tế Việt Nam", Bộ trưởng nhấn mạnh và cho biết ngành đã vượt qua thách thức từ đại dịch, đặt mục tiêu đón 22-23 triệu khách quốc tế vào năm 2025.

Tại buổi làm việc, Việt Nam cũng chia sẻ kinh nghiệm thành công trong việc gắn kết bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững tại Quần thể Danh thắng Tràng An (Ninh Bình). Mô hình này được nhiều quốc gia bày tỏ mong muốn học hỏi, từ cách quản lý đến phát triển cộng đồng địa phương.

Gần 300 chiếc thuyền chở hơn 1.000 phụ nữ mặc áo dài ở Tràng An. Ảnh: Tràng An

Cũng trong khuôn khổ MONDIACULT 2025, Việt Nam đã gây ấn tượng khi đề xuất sáng kiến "Thập kỷ văn hóa vì sự phát triển bền vững", nhận được sự ủng hộ của 163 quốc gia.

UN Tourism ghi nhận các đóng góp của Việt Nam và mời Việt Nam tham dự Phiên họp Mạng lưới Làng Du lịch tốt nhất thế giới tại Trung Quốc và Đại hội đồng UN Tourism tại Arab Saudi trong năm 2025. Đây là cơ hội để Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò dẫn đầu trong ngành du lịch toàn cầu.

Hai bên cũng thảo luận về các hướng hợp tác mới, từ du lịch y tế, quy hoạch du lịch đến quảng bá qua công nghệ số.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tặng quà ông Beka Jakeli, Trưởng Ban Đối ngoại UN Tourism.

Hội nghị MONDIACULT 2025, tổ chức từ 29/9 đến 1/10 tại Barcelona, Tây Ban Nha, là sự kiện lớn nhất của UNESCO về chính sách văn hóa, quy tụ hơn 120 Bộ trưởng từ 163 quốc gia để thảo luận về văn hóa trong phát triển bền vững. Tập trung vào quyền văn hóa, công nghệ số, kinh tế văn hóa và bảo vệ di sản, hội nghị tiếp nối kỳ họp 2022 tại Mexico, hướng tới đưa văn hóa thành mục tiêu độc lập trong chương trình nghị sự Liên Hợp Quốc sau 2030.

Bích Phương