Việt Nam khẳng định nỗ lực vì bình đẳng giới tại diễn đàn LHQ

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Thị Hà ngày 3/2 cùng đoàn đại biểu liên ngành Việt Nam thực hiện thành công phiên bảo vệ Báo cáo quốc gia lần thứ 9 về thực thi Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (CEDAW) tại trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ) ở Geneva, Thụy Sĩ.

Trong phiên thảo luận, đoàn Việt Nam đã chứng minh hành trình nỗ lực không ngừng của đất nước trong việc thể chế hóa các quy định của Công ước CEDAW vào hệ thống pháp luật quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà khẳng định Việt Nam luôn coi bình đẳng giới là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước và đã ban hành hệ thống chính sách hỗ trợ đồng bộ nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phụ nữ thực hiện bình đẳng các quyền về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Thị Hà (trái) bảo vệ Báo cáo quốc gia lần thứ 9 về thực thi CEDAW. Ảnh: TTXVN

Điểm sáng trong báo cáo lần này là việc hiện thực hóa Hiến pháp thông qua các quy định luật pháp như Bộ luật Lao động 2019 với nhiều quy định tiến bộ thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội cho phụ nữ, hay Luật Đất đai 2024 thể hiện bước tiến quan trọng trong quản lý tài sản từ lăng kính giới.

Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2022 đã thay đổi hoàn toàn tư duy khi lấy người bị bạo lực làm trung tâm, hỗ trợ nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái.

Cùng với đó, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 đã mở rộng diện hỗ trợ miễn phí cho các nhóm phụ nữ yếu thế, từ hộ nghèo, người dân tộc thiểu số tại vùng đặc biệt khó khăn đến nạn nhân của bạo lực gia đình và mua bán người.

Vấn đề bình đẳng giới còn được lan tỏa sang các lĩnh vực kinh tế và quản trị với Luật Ngân sách nhà nước 2025 khẳng định yêu cầu bảo đảm giới trong phân bổ nguồn lực quốc gia.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 không chỉ đảm bảo bình đẳng cơ hội kinh doanh mà còn ưu tiên nguồn lực cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc sử dụng nhiều lao động nữ. Luật Dân số 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng theo hướng tôn trọng quyền con người và thúc đẩy quyền tự quyết của phụ nữ.

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Thị Hà gặp các đại biểu tại sự kiện. Ảnh: TTXVN

Theo Báo cáo Khoảng cách giới toàn cầu năm 2025, Việt Nam đã có bước nhảy vọt khi đứng vị trí 74 trên 148 quốc gia, tăng 9 bậc so với năm 2022. Sự ghi nhận này từ cộng đồng quốc tế càng có ý nghĩa hơn khi Việt Nam đang đảm nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng chấp hành Cơ quan bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ của LHQ nhiệm kỳ 2025-2027.

Công ước CEDAW được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua năm 1979, với nguyên tắc cốt lõi là luật pháp cần phải xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, cả trực tiếp và gián tiếp.

Phân biệt đối xử được định nghĩa là "bất kỳ sự phân biệt, loại trừ hay hạn chế nào dựa trên cơ sở giới tính làm ảnh hưởng hoặc nhằm mục đích làm tổn hại hoặc vô hiệu hóa việc phụ nữ được công nhận, thụ hưởng, hay thực hiện các quyền con người và những tự do cơ bản trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự và các lĩnh vực khác".

Điều 2 của Công ước CEDAW yêu cầu các nước thành viên phải lên án sự phân biệt đối xử với phụ nữ và "áp dụng mọi biện pháp thích hợp, kể cả những biện pháp pháp luật, nhằm sửa đổi hoặc xóa bỏ những điều khoản, quy định, tập quán và thực tiễn mang tính phân biệt đối xử với phụ nữ".

Ngọc Ánh