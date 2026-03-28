Việt Nam khai trương đại sứ quán tại Ireland

Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland được khai trương nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.

Tại lễ khai trương đại sứ quán Việt Nam tại Dublin, Ireland chiều 26/3, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh đây là cột mốc quan trọng khi hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra chương mới trong quan hệ song phương, theo Bộ Ngoại giao.

Sự kiện này khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác toàn diện từ chính trị, thương mại đến giáo dục, khoa học - công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước, bà Hằng nói.

Đại diện Việt Nam và Ireland cắt băng khai trương đại sứ quán Việt Nam tại Dublin ngày 26/3. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Sự kiện cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt tại Ireland, đồng thời thực hiện cam kết từ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 10/2024.

Trong chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung về thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Ireland, đề ra định hướng hợp tác trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao, an ninh, giáo dục - đào tạo, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển và các lĩnh vực tiềm năng khác, trong đó chú trọng giáo dục, nông nghiệp, phát triển kinh tế xã hội vùng sâu vùng xa và khắc phục hậu quả bom mìn.

Tại lễ khai trương đại sứ quán, Quốc vụ khanh Ireland Neale Richmond phụ trách Phát triển quốc tế và Kiều dân bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương. Ông nhấn mạnh việc khai trương đại sứ quán là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ ngày càng gắn bó sau chuyến thăm của Tổng bí thư Tô Lâm, cũng như cam kết chung trong thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.

Đại sứ Việt Nam tại Ireland Phạm Toàn Thắng cho hay đại sứ quán sẽ mở rộng hoạt động ngoại giao, hỗ trợ kết nối kinh doanh, giáo dục và phục vụ cộng đồng người Việt hiệu quả, thiết thực hơn.

Ireland hiện là đối tác thương mại lớn thứ sáu của Việt Nam tại thị trường Liên minh châu Âu, với tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 3,5 tỷ USD. Hai bên phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 5 tỷ USD vào năm 2026.

Nước này hiện có 41 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký hơn 44 triệu USD, đứng thứ 61/141 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Ireland coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách hợp tác phát triển, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, bình đẳng giới, ứng phó biến đổi khí hậu, hỗ trợ người dân tộc thiểu số; tiếp tục duy trì cung cấp ODA không hoàn lại cho Việt Nam trong các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, giáo dục đào tạo, hỗ trợ người khuyết tật, rà phá bom mìn...

Hồng Hạnh