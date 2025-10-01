Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân

Đại sứ Đỗ Hùng Việt kêu gọi các nước hợp tác để củng cố những thể chế giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) tuần qua tổ chức phiên thảo luận toàn thể cấp cao kỷ niệm Ngày Quốc tế về loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với các nỗ lực toàn cầu về giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hạt nhân, bảo đảm quyền của tất cả quốc gia được phát triển và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, theo TTXVN.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: TTXVN

Là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện và Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân, Việt Nam luôn đề cao sự cần thiết của tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt chia sẻ các nỗ lực của ASEAN trong thực hiện Hiệp ước về Khu vực Đông Nam Á phi vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực nhằm giải quyết hệ quả về nhân đạo và môi trường của việc thử, sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trên cương vị Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm NPT năm 2026, Đại sứ Đỗ Hùng Việt kêu gọi các quốc gia hợp tác để củng cố những thể chế giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao nhất, góp phần giảm thiểu và tiến tới loại bỏ hoàn toàn loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này.

Trong thông điệp khai mạc, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo thế giới đang bước vào cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới, trong đó nguy cơ đến từ các loại vũ khí nguy hiểm mới, sự xói mòn lòng tin đối với chuẩn mực toàn cầu về cấm vũ khí hạt nhân và những hành vi đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Ông Guterres khẳng định giải trừ quân bị là nền tảng của hòa bình và không thể chờ đợi đến khi có "điều kiện phù hợp". Ông kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân cần nối lại đối thoại, phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện và tuân thủ cam kết của mình theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ngọc Ánh