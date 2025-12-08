Việt Nam kêu gọi Campuchia và Thái Lan kiềm chế

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi Thái Lan, Campuchia kiềm chế và tuân thủ thỏa thuận hòa bình, khi hội đàm với Thủ tướng Hun Manet.

Trong cuộc hội đàm sáng 8/12 nhân dịp đồng chủ trì lễ khai trương cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Thủ tướng Campuchia Hun Manet về căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan, theo Bộ Ngoại giao.

Ông khẳng định Việt Nam luôn quan tâm, theo sát tình hình và sẽ tiếp tục đóng góp vào giải pháp hòa bình nhằm giải quyết căng thẳng, kêu gọi Thái Lan và Campuchia kiềm chế, đối thoại, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau và tuân thủ thỏa thuận hòa bình.

Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ các nỗ lực giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình, cho rằng ổn định lâu dài là biện pháp tốt nhất cho cả Campuchia và Thái Lan, cũng như vì đoàn kết ASEAN, vì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet hội đàm hôm 8/12. Ảnh: TTXVN

Hai Thủ tướng đánh giá cao ý nghĩa việc khai trương cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey trong việc gia tăng gắn kết, kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân, khẳng định quyết tâm tiếp tục hoàn thiện hệ thống cửa khẩu, nâng cấp hạ tầng giao thông xuyên biên giới, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế khu vực.

Bên cạnh những mặt tích cực của việc khai trương cửa khẩu, hai Thủ tướng cùng cho rằng hai bên cần phối hợp tốt trong quản lý, giữ vững an ninh - trật tự khu vực biên giới, ngăn ngừa tội phạm xuyên biên giới, buôn lậu và các hoạt động phi pháp, đồng thời sớm ký kết "Hiệp định về quản lý cửa khẩu" và "Hiệp định về quy chế quản lý biên giới", nhằm tạo thuận lợi cho giao thương biên mậu, quản lý cửa khẩu, đáp ứng mục tiêu phát triển của hai nước trong giai đoạn mới.

Trên nền tảng những thành tựu đạt được và với quyết tâm cao, hai bên đồng lòng phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn, chú trọng tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn trên tất cả các cấp, các kênh, phát huy các cơ chế hợp tác song phương hiện có.

Hai nước nhất trí củng cố hợp tác quốc phòng - an ninh, thực hiện nhất quán nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia, duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới, phòng chống tội phạm xuyên biên giới và lừa đảo trực tuyến, phối hợp đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, các tin giả, sai sự thật của các thế lực thù địch kích động, chống phá và chia rẽ quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet nhất trí tập trung tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, gia tăng gắn kết, kết nối hai nền kinh tế, bao gồm hợp tác phát triển kinh tế số, kết nối cơ sở hạ tầng và kết nối về thể chế chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, văn hóa, du lịch, đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông và logistics, đồng thời phát triển các cửa khẩu và hạ tầng thương mại biên giới, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Nhằm vun đắp và gìn giữ giá trị lịch sử của quan hệ, hai Thủ tướng nêu bật ý nghĩa với hai nước và người dân về việc phối hợp tuyên truyền sâu rộng về truyền thống đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia đến các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân với các hình thức mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gia tăng học bổng đào tạo cho Campuchia.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, khẳng định tiếp tục phối hợp xử lý thỏa đáng, kịp thời các vấn đề phát sinh, trong đó có việc bảo vệ bền vững môi trường ở khu vực biên giới, thúc đẩy đàm phán, giải quyết khoảng 16% đường biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc, phối hợp quản lý biên giới cả trên bộ và trên biển với tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và phù hợp luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm giải quyết vấn đề địa vị pháp lý để người gốc Việt tại Campuchia ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của Campuchia và quan hệ hữu nghị hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet hôm 8/12. Ảnh: VGP

Căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát thành đụng độ vào ngày 7/12, khi binh sĩ hai nước đấu súng dọc biên giới tranh chấp, khiến hai lính Thái Lan bị thương và người dân phải sơ tán.

Tình hình tiếp tục leo thang vào rạng sáng 8/12, khi Thái Lan cáo buộc Campuchia sử dụng pháo và "đạn thả từ trên không" để tấn công binh sĩ Thái Lan ở căn cứ Anupong, khiến một lính thiệt mạng. Không quân Thái Lan sau đó triển khai tiêm kích F-16 tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Campuchia.

Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc quân nhân Thái Lan nổ súng trước vào các vị trí của Campuchia ở khu vực An Ses vào sáng nay. Xe tăng Thái Lan sau đó nã pháo về phía ba khu vực gồm đền Tamone Thom, gần đền Preah Vihear và Chomka Chek.

Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định quân đội nước này đã "kiềm chế tối đa" và không bắn trả, nhằm tuân thủ cam kết giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình.

Phạm Giang