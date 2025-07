Việt Nam kêu gọi Campuchia - Thái Lan giải quyết bất đồng qua đối thoại

Trong các cuộc gặp với Ngoại trưởng Campuchia và Thái Lan, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn kêu gọi hai nước tránh gây căng thẳng, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình.

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 tại Kuala Lumpur, Malaysia, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ngày 8/7 gặp Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.

Hai Phó thủ tướng nhất trí chú trọng tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, kết nối cơ sở hạ tầng, giao thông, cửa khẩu, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại, tăng cường giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác du lịch, theo Bộ Ngoại giao.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại cuộc gặp Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn ngày 8/7. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Phó thủ tướng Prak Sokhonn ghi nhận các đề nghị của Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn về việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam gia tăng đầu tư vào Campuchia, cũng như để Việt Nam gia tăng xuất khẩu xi măng, sắt, thép, nguyên vật liệu xây dựng sang Campuchia.

Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ trên các vấn đề phân giới cắm mốc biên giới trên bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con gốc Việt tại Campuchia trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Sau khi Phó thủ tướng Prak Sokhonn đề cập quan điểm của Campuchia về tình hình căng thẳng với Thái Lan, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam mong muốn hai nước giải quyết hòa bình, hữu nghị, củng cố đoàn kết ASEAN, góp phần tích cực xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh và vì một khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Cùng ngày, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng gặp Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa. Đáp lại chia sẻ của ông Maris về tình hình Thái Lan - Campuchia, Phó thủ tướng cho biết Việt Nam quan tâm theo dõi và mong hai nước tránh gây căng thẳng, sớm giải quyết vấn đề thông qua đối thoại hòa bình, hữu nghị.

Việt Nam - Thái Lan phấn đấu sớm đạt kim ngạch thương mại 25 tỷ USD và thúc đẩy triển khai hiệu quả Chiến lược "Ba kết nối" (kết nối chuỗi cung ứng, doanh nghiệp và địa phương, các chiến lược phát triển bền vững).

Hai nước cam kết không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này để chống lại nước kia, khai thác tốt các lĩnh vực mới nhiều tiềm năng như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi năng lượng.

Ngoại trưởng Thái Lan đề nghị hai bên trao đổi những phương thức mới nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch, bảo đảm an ninh lương thực và tạo điều kiện cho hợp tác khu vực tư nhân. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhất trí và khẳng định ủng hộ các sáng kiến kết nối du lịch trong khu vực ASEAN; đẩy mạnh kết nối trong khuôn khổ ACMECS; đồng thời đề nghị Thái Lan tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan.

Hai bên nhất trí tiếp tục tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; củng cố đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề quốc tế và khu vực; hợp tác phát triển tiểu vùng Mekong, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong; ủng hộ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, phối hợp quan điểm tại diễn đàn BRICS.

Vũ Hoàng