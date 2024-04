Việt Nam kêu gọi các nước tuân thủ luật quốc tế khi diễn tập ở Biển Đông

Việt Nam đề cao duy trì an ninh và an toàn ở Biển Đông, kêu gọi các nước tuân thủ luật pháp quốc tế khi diễn tập trong khu vực.

"Biển Đông là một trong những vùng biển rất quan trọng trong khu vực", phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết trong họp báo thường kỳ hôm nay, khi được đề nghị bình luận về thông tin nhiều nước gần đây tăng cường diễn tập trên Biển Đông với thời gian sát nhau.

Ông Việt khẳng định duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trong khu vực, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982, là mục tiêu, lợi ích và trách nhiệm chung của tất cả quốc gia.

Tàu chiến Mỹ và đồng minh diễn tập trên Biển Đông hôm 7/4. Ảnh: US Navy

"Việt Nam đề nghị hoạt động của các nước liên quan cần phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982, đồng thời đóng góp tích cực vào thực hiện các mục tiêu trên", phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho hay.

Bộ tư lệnh Chiến khu miền Nam quân đội Trung Quốc hôm 7/4 tuyên bố tổ chức "tuần tra chiến đấu không quân và hải quân hiệp đồng ở Biển Đông", cho hay lực lượng này đang kiểm soát "mọi hoạt động quân sự gây rối loạn tình hình và tạo ra các điểm nóng ở Biển Đông".

Thông báo được đưa ra cùng ngày Mỹ, Australia, Nhật Bản và Philippines tiến hành cuộc diễn tập chung mang tên Hoạt động Hợp tác Hàng hải trên Biển Đông nhằm "thể hiện cam kết tập thể trong tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế, hỗ trợ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở".

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 9/4 cho hay hình thức "tuần tra hải quân bốn bên kiểu mới" giữa Mỹ, Australia, Nhật Bản và Philippines trên Biển Đông sẽ diễn ra nhiều hơn trong tương lai.

Khu vực Biển Đông. Đồ họa: CSIS

Các cuộc diễn tập diễn ra vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Philippines tại Washington, trong đó các nước thảo luận về tình hình căng thẳng gần đây ở Biển Đông liên quan đến những vụ chạm mặt giữa tàu chấp pháp Philippines và Trung Quốc.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tiết lộ một thỏa thuận hợp tác ba bên duy trì an ninh và tự do hàng hải trên Biển Đông sẽ được công bố tại cuộc họp thượng đỉnh.

Trung Quốc và Philippines gần đây liên tục đối đầu gần bãi Cỏ Mây trên Biển Đông. Các tàu hải cảnh Trung Quốc bị cáo buộc phun vòi rồng và va chạm với tàu Philippines để ngăn cản Manila tiếp tế cho đơn vị đồn trú ở BRP Sierra Madre, tàu chiến cũ nát mắc cạn ở bãi Cỏ Mây từ năm 1999.

Vũ Anh