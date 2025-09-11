Việt Nam kêu gọi các bên ở Trung Đông kiềm chế

Việt Nam kêu gọi các bên xung đột ở Trung Đông kiềm chế, sau vụ Israel tập kích ban lãnh đạo Hamas ở Qatar.

"Việt Nam lên án hành vi sử dụng vũ lực, vi phạm luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ), vi phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 11/9 trả lời về việc Israel mở cuộc tấn công ban lãnh đạo Hamas tại thủ đô Doha của Qatar.

Bà Hằng cho biết Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động leo thang căng thẳng, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, hiến chương LHQ, tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán một thoản thuận ngừng bắn hoàn toàn, bền vững cho cuộc xung đột Israel - Palestine hiện nay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Người phát ngôn cho biết thêm Việt Nam chưa ghi nhận công dân Việt Nam nào chịu ảnh hưởng trong vụ tấn công. Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đang theo dõi sát tình hình, sẵn sàng phương án bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Tiêm kích quân đội Israel hôm 9/9 phóng loạt tên lửa vào thành phố Doha, Qatar, nhằm ám sát ban lãnh đạo của Hamas, không lâu sau khi nhóm vũ trang nhận trách nhiệm trong vụ xả súng tại bến xe buýt khiến 6 người thiệt mạng ở ngoại ô Jerusalem hồi đầu tuần. Lực lượng Hamas nói ban lãnh đạo của họ sống sót sau cuộc tập kích, song 6 người đã thiệt mạng, gồm 5 thành viên của nhóm và một sĩ quan an ninh Qatar.

Mỹ cho biết Israel đã hành động đơn phương và cuộc tấn công này không mang lại lợi ích cho cả hai nước. Hàng loạt quốc gia khác cũng đã lên án cuộc tập kích của Israel trên lãnh thổ Qatar.

Ngọc Ánh