Việt Nam kêu gọi các bên liên quan căng thẳng Iran kiềm chế

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan vấn đề Iran giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, không có hành động leo thang căng thẳng.

Trong cuộc họp báo ngày 29/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhận được câu hỏi về quan điểm của Việt Nam trước những căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran.

"Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động leo thang căng thẳng, giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương của Liên Hợp Quốc (LHQ) và các nghị quyết liên quan của LHQ, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán hòa bình vì an ninh, an toàn, hòa bình và ổn định ở khu vực, trên thế giới", bà Hằng nói.

Người biểu tình đốt lốp xe trên đường phố thủ đô Tehran của Iran ngày 9/1. Ảnh: Tasnim

Người phát ngôn cũng nhắc lại rằng ngày 15/1, Bộ Ngoại giao đã có khuyến cáo đối với công dân Việt Nam. Theo đó, công dân Việt Nam không đến Iran vào thời điểm hiện tại nếu không có việc cần thiết. Đối với công dân Việt Nam đang ở Iran, cần theo dõi thường xuyên thông tin, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại cũng như cảnh báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Để nhận được sự hỗ trợ, công dân Việt Nam tại Iran liên hệ với đường dây nóng về bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran cũng như Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/1 tuyên bố Iran sắp hết thời gian để đạt thỏa thuận, sau khi Tehran tuyên bố không đàm phán chừng nào còn bị đe dọa. Lãnh đạo Mỹ trước đó cũng tuyên bố "hạm đội khổng lồ" do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu đang hướng tới Iran, nhấn mạnh đội tàu này lớn hơn lực lượng Mỹ triển khai gần Venezuela.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang liên quan làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng phát từ cuối tháng 12/2025 tại Iran, do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá. Biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa trước khi leo thang thành bạo lực chết người.

Tổng thống Trump nhiều lần đề cập khả năng hỗ trợ người biểu tình, trong đó không loại trừ kịch bản ra lệnh không kích Iran. Tuy nhiên, các đồng minh của Washington đã cảnh báo ông Trump về hậu quả kéo dài nếu thực hiện cuộc tấn công. Iran sau đó tuyên bố cuộc biểu tình đã chấm dứt, với hơn 3.000 người thiệt mạng.

