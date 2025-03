Việt Nam - Indonesia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm chiều 10/3 hội đàm với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, trong đó hai lãnh đạo bày tỏ vui mừng khi quan hệ hữu nghị Việt Nam - Indonesia không ngừng phát triển mạnh mẽ trong suốt 70 năm qua, ngày càng thực chất, hiệu quả, nhất là sau khi thiết lập Đối tác Chiến lược năm 2013, theo thông cáo Bộ Ngoại giao.

Với những thành tựu đã đạt được, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, đưa quan hệ hai nước bước vào kỷ nguyên hợp tác mới, sâu sắc, toàn diện và thực chất hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, phát triển, thịnh vượng của ASEAN và thế giới.

Đối tác Chiến lược Toàn diện là cấp cao nhất trong quan hệ giữa các nước. Việt Nam là Đối tác Chiến lược Toàn diện đầu tiên của Indonesia trong ASEAN.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto phát biểu với báo chí sau hội đàm chiều 10/3. Ảnh: TTXVN

Ngoài tiếp tục làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị giữa hai nước, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Prabowo Subianto nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh trao đổi thông tin, cứu hộ cứu nạn, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là các đường dây lừa đảo trực tuyến, mua bán người, cưỡng bức lao động và các mối đe dọa khủng bố.

Hai lãnh đạo nhất trí mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế; thúc đẩy kết nối giữa hai nền kinh tế trên tinh thần hợp tác cùng có lợi và cùng phát triển; tháo gỡ khó khăn, rào cản thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các hoạt động xuất nhập khẩu nhất là nông, thủy sản, phấn đấu sớm đạt 18 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương theo hướng cân bằng.

Hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực; khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư thuận lợi vào thị trường của nhau, nhất là trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển hệ sinh thái xe điện, thương mại điện tử, giao hàng thông minh, thanh toán số, thiết kế và gia công phần mềm cho các nhà máy sản xuất, xây dựng giải pháp công nghệ mới dựa trên công nghệ AI, các sản phẩm Halal.

Việt Nam - Indonesia sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực chuyên ngành, mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng quan hệ đối tác số, kinh tế số. Hai nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ hơn trong ASEAN, cùng xây dựng một ASEAN mạnh, phát huy vai trò trung tâm, củng cố đoàn kết nội khối.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông; giải quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), không tiến hành các hoạt động có thể làm leo thang căng thẳng, ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định trên Biển Đông.

Hai lãnh đạo nhất trí kêu gọi thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy đàm phán COC thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.

Tổng Bí thư Tô Lâm đang có chuyến thăm cấp nhà nước đến Indonesia và thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN ngày 9-11/3, theo lời mời của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Indonesia sau gần 8 năm, kể từ tháng 8/2017, cũng là lần đầu tiên Tổng Bí thư Việt Nam thăm Ban Thư ký ASEAN.

Chuyến thăm diễn ra vào dịp Việt Nam kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Indonesia, nước đầu tiên ở Ðông Nam Á thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1955.

Indonesia hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN, kim ngạch thương mại hai nước đạt 16,7 tỷ USD trong năm 2024, tăng 21,6% so với năm 2023. Hai nước đặt mục tiêu đạt kim ngạch 18 tỷ USD vào năm 2028.

