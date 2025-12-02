Việt Nam hướng tới doanh nghiệp nông nghiệp dẫn dắt khu vực

Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành một số doanh nghiệp nông nghiệp mạnh, có khả năng dẫn dắt khu vực và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19 của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Theo kết luận, sau hơn ba năm triển khai, nghị quyết đã góp phần bảo đảm an ninh lương thực, ổn định kinh tế vĩ mô và cải thiện đời sống người dân nông thôn. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp vẫn còn hạn chế như tăng trưởng thiếu bền vững, năng suất và sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm chưa cao; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở nhiều khâu còn chậm; thu nhập nông dân còn thấp và đối mặt nhiều rủi ro thiên tai, dịch bệnh, biến động thị trường. Nhân lực trong nông nghiệp và nông thôn bị đánh giá là "vừa thiếu, vừa yếu".

Bối cảnh khoa học công nghệ phát triển nhanh, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp đòi hỏi nông nghiệp, nông dân (gồm cả ngư dân, diêm dân) và nông thôn tiếp tục giữ vai trò chiến lược, là nền tảng bảo đảm ổn định vĩ mô và tăng trưởng bền vững. Bộ Chính trị xác định chuyển mạnh tư duy sang sản xuất hàng hóa, cơ cấu lại ngành theo hướng nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải thấp, bảo vệ hệ sinh thái, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số toàn diện. Nông nghiệp phải bảo đảm an ninh lương thực trong mọi tình huống, góp phần duy trì các cân đối lớn của nền kinh tế và kiểm soát lạm phát.

Người dân thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh cũ), TP HCM thu hoạch lúa, tháng 9/2021. Ảnh: Quỳnh Trần

Bộ Chính trị đặt yêu cầu trong năm 2026 các cơ quan phải cơ bản hoàn thành rà soát, thể chế hóa chủ trương của Đảng thành luật và văn bản hướng dẫn, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nông dân. Chính sách đột phá sẽ tập trung thu hút nguồn lực của người dân, doanh nghiệp vào nông nghiệp xanh, sinh thái, kinh tế tuần hoàn; hỗ trợ các tổ chức kinh tế và người dân ở địa bàn chiến lược, vùng sâu, khu vực "phên dậu" của Tổ quốc.

Nhà nước sẽ ưu tiên đầu tư và thử nghiệm cơ chế vượt trội cho các mô hình sản xuất nông nghiệp dựa trên khoa học - công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh, thích ứng biến đổi khí hậu. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi sẽ được điều chỉnh theo nhu cầu thị trường và lợi thế địa phương; phát triển hệ sinh thái kinh tế nông nghiệp theo chuỗi đa giá trị gồm chế biến, dịch vụ, du lịch và kinh tế carbon thấp. Diện tích đất trồng lúa chất lượng cao, năng suất ổn định sẽ được bảo vệ.

Liên kết giữa "6 nhà" (nhà nông - Nhà nước - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp - ngân hàng - nhà báo) được thúc đẩy, gắn với hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ. Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp phát triển, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 hình thành một số doanh nghiệp đủ năng lực dẫn đầu khu vực, xây dựng thương hiệu quốc gia cho các ngành hàng chủ lực. Nông dân được tạo điều kiện tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác và các tổ chức nghề nghiệp để sản xuất hàng hóa lớn theo chuỗi.

Hệ thống dữ liệu đất đai, nước, rừng, khoáng sản, khí tượng thủy văn và đa dạng sinh học sẽ được xây dựng thống nhất. Đội tàu khai thác xa bờ được hình thành; công nghệ nuôi trồng trên biển xa tiếp tục được mở rộng.

Để thực hiện các mục tiêu này, ngân sách đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2030 sẽ tăng ít nhất 2 lần so với 10 năm trước.

Vũ Tuân