Việt Nam hoan nghênh đánh giá của Mỹ về nỗ lực phòng chống buôn người

Việt Nam cho biết Mỹ đã đánh giá khách quan về những kết quả Việt Nam đạt được, mong muốn hai nước tăng cường hợp tác phòng chống nạn buôn người.

Phản hồi đề nghị bình luận về Báo cáo về nạn mua bán người trên thế giới năm 2025 của Bộ Ngoại giao Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 16/10 bày tỏ "hoan nghênh Mỹ có đánh giá khách quan về hoạt động tích cực của Việt Nam trong phòng chống buôn bán người".

Theo người phát ngôn, Việt Nam đã và đang triển khai, thúc đẩy công tác phòng chống mua bán người theo những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Nổi bật trong nỗ lực là thông qua Luật Phòng chống mua bán người năm 2024, tăng cường điều tra, truy tố, xét xử các vụ mua bán người, xác định, hỗ trợ nạn nhân, kịp thời ứng phó các thách thức mới của tình hình mua bán người ở khu vực và trên thế giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

"Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu của Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM), theo kế hoạch do Thủ tướng ban hành năm 2020, nhằm củng cố môi trường di cư minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư, ngăn chặn nguy cơ buôn bán người trong môi trường quốc tế", bà Phạm Thu Hằng nói.

Người phát ngôn cho biết Việt Nam mong muốn tiếp tục phối hợp với Mỹ, tăng cường trao đổi, đối thoại nhằm đánh giá toàn diện, tích cực hơn nữa về nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong phòng chống mua bán người, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Bộ Ngoại giao Mỹ cuối tháng 9 công bố Báo cáo về nạn mua bán người trên thế giới năm 2025, đánh giá nỗ lực các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đang thực hiện để đối phó tình trạng này.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định chính phủ Việt Nam đã tăng cường đối phó nạn buôn người so với kỳ đánh giá trước, liệt kê các nỗ lực Việt Nam đã thực hiện như ban hành luật chống buôn người, tăng cường truy tố và kết án liên quan đến buôn người, lần đầu tiên công bố dữ liệu điều tra tách biệt giữa buôn người vì mục đích tình dục và lao động, xác định, hỗ trợ thêm nhiều nạn nhân.

Như Tâm